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北護分院納台大20年 吳明賢：以大聯盟等級醫師馳援

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院北護分院今舉辦20周年院慶研討會，台大北護分院院長陳永銘（左4）說，高齡醫學至關重要。記者林琮恩／攝影
台大醫院北護分院今舉辦20周年院慶研討會，台大北護分院院長陳永銘（左4）說，高齡醫學至關重要。記者林琮恩／攝影

台北市萬華區高齡人口占人口總數23%以上，達超高齡社會門檻。該區地區醫院台大醫院北護分院今舉辦20周年院慶研討會，院長陳永銘說，台灣邁入高齡化社會，高齡醫學至關重要，北護分院在2004年納入台大醫療體系時，就將醫院願景由婦幼衛生轉為高齡醫學、長期照顧，面對超高齡社會的銀色海嘯，將持續發展高齡醫學創新服務模式，照顧萬華地區廣大高齡族群。

健保署署長石崇良表示，隨高齡化趨勢明顯，昨日健保共擬會提出多項計畫，投入超過5億經費，希望北護分院在計畫公布後，擬定計畫內容盡快向健保署申請，尤其「地區醫院全人全社區醫療計畫」，將以地區醫院忠誠三高病人為收案對象，提供醫師個案管理費與病人健康數值達標獎勵費等。

台大醫院院長吳明賢以哲學家齊克果名言「回顧中領悟、前瞻中開展」勉勵北護分院醫護。他表示，北護分院2004年加入台大醫療體系，當時不僅北護原職員人心惶惶，前來接手的台大總院醫師也忐忑不安，如今走過20個年頭，北護分院成為台大醫療體系發展社區高齡長照典範，是台大醫院展現社會責任的場域。

吳明賢說，高齡社會醫療問題包括「預防、健康促進、治療、復健、緩解、安寧」6大目標，也是北護分院的使命，台大醫療體系是強調服務、教學、研究的「胡椒鹽」醫院，派至北護分院的都是「大聯盟球員」等級醫師，不是只派小聯盟，希望藉由人才引入，讓北護分院在社區推動重要的醫療方案，讓民眾「看得到病、看得起病、看得好病」。

健保署 台大醫院 醫師 長照 高齡化

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