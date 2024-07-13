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網傳南部高溫因農地裝光電板 查核中心：錯誤訊息

中央社／ 台北13日電

近期天氣高溫炎熱，網傳一張圖卡稱南部溫度會特別高，是因為南部農地、漁業養殖場裝光電板，台灣事實查核中心指出為錯誤訊息，台灣太陽光電板總面積小且散布各處，無法改變整體氣溫

查核中心採訪台灣師範大學地球科學系教授陳正達，對方表示傳言有多處謬誤。首先，受全球暖化影響，全球年均溫持續破紀錄，且台灣夏季高溫是既有的氣候特徵，並非特殊情況。

再者，陳正達指出，受都市熱島效應與地形影響，台灣北部夏季平均溫度甚至高於南部；但北部光電板設置容量卻遠低於南部，網傳「南部因光電板溫度高」的因果推論不正確。

陳正達表示，太陽光電板轉換的熱能若要影響大範圍氣溫，取決於光電板建設的地表環境，及設置面積。

過去國外有研究指出，在沙漠地區的太陽能板，會造成溫度上升，但陳正達表示這項研究環境條件與台灣不同。台灣地表並非沙漠荒地，屬於海島型國家，受海風、陸風調節，且台灣的太陽能規模並不大，並不會影響大範圍的環境氣溫。

另外，根據2024年阿拉伯聯合大公國區域模擬研究指出，1萬公頃的光電板設置規模影響很小，大於4萬公頃的設置規模就會有影響。

台大生物環境系統工程學系副教授謝正義也告訴查核中心，由於台灣太陽光電板總面積約在2萬公頃之內，並且散布各處，不會改變南部整體氣溫。但光電板周圍或許會有小範圍的氣溫升高，範圍拉大就會回歸一般環境溫度。

暖化 氣溫 高溫

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