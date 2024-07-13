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三重男吸「依托咪酯」撞死警 毒物醫曝「殭屍毒品」致命風險

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新北市三重區正義北路今凌晨發生重大車禍，造成一員警送醫不治，駕駛黃姓男子坦承在電子煙中吸食新興毒品「依托咪酯」。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區正義北路今凌晨發生重大車禍，造成一員警送醫不治，駕駛黃姓男子坦承在電子煙中吸食新興毒品「依托咪酯」。記者曾伯愷／翻攝

三重一名黃姓男子今天凌晨疑似吸毒後駕車，撞死停等紅燈執勤的員警黃瑋震，黃男後坦承在電子煙中吸食新興毒品「依托咪酯」（Etomidate），被依公共危險、過失致死罪送辦。長庚醫院腎臟科教授級主治醫師顏宗海表示，依托咪酯在臨床上作為麻醉鎮靜藥物使用，民眾擅自使用，常會有過量用藥情況，導致意識不清，嚴重時有呼吸衰竭致死風險。

顏宗海說，依托咪酯是管制用藥，是一種作用於中樞神經的鎮定劑，臨床醫師為病人插管時，會以靜脈注射方式，使用該藥物讓病人短暫昏睡，以完成插管，依托咪酯藥效來得快，恢復時間也短，屬於短效麻醉劑；因該藥物有中樞神經抑制效果，醫師會確認患者用藥情況，避免同時使用安眠藥等鎮靜藥物。

「在電子煙中加入依托咪酯，恐會有過量使用的風險，嚴重時有生命危險。」顏宗海表示，依托咪酯在醫療用途並無爭議，但民眾非法取得後，在坊間被視為一種「助嗨」藥物，用藥後會有鎮定、快樂的感受，但放在電子煙煙油中，會有意識不清、呼吸衰竭風險，嚴重時恐有生命危險。

顏宗海表示，若長期使用依托咪酯，恐會導致腎上腺機能不足，造成民眾全身無力、虛脫，甚至休克；若合併同樣具有中樞神經抑制功能的酒精使用，效果將會加成，造成更嚴重的副作用，民眾恐會出現情緒異常波動、肢體協調變弱等異狀，所以依托咪酯也被稱為「殭屍毒品」。依托咪酯日前被法務部列為第3級毒品，但9月才會生效，目前仍在灰色地帶。

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