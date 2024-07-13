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坦言台灣夜市、老街重複性高 李孟諺：18觀光圈將發揮在地特色

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長李孟諺表示，現在全國13個風景區管理處與地方政府組成18個觀光圈，發揮在地特色。圖／本報資料照片
交通部長李孟諺表示，現在全國13個風景區管理處與地方政府組成18個觀光圈，發揮在地特色。圖／本報資料照片

交通部觀光署訂定今年1000萬國際旅客來台目標，截至上半年僅380萬人次，不少民眾也認為國旅價格昂貴、重複性高難吸客。交通部長李孟諺今接受「鏡新聞」節目訪問坦言，台灣過去確實被認為每個夜市都賣差不多、每個城市都有老街，產品都相去不遠，現在全國13個風景區管理處與地方政府組成18個觀光圈，發揮在地特色。

李孟諺指出，對於國際觀光客，現階段就是鞏固東北亞及東南亞、加強雙印（印度、印尼）、拓展歐美等3大努力方向，現在來台旅客還是以東北亞及東南亞為大宗，今年上半年來台旅客量依序為日本、港澳、南韓、美國及馬來西亞，要加強宣傳既有大宗客群、多樣化招攬、委託當地網紅廣告等。

對於外界認為國旅價格昂貴，李孟諺表示，大家可能覺得國內住宿昂貴，現在觀光署有成立優質旅速專區，有60多家優惠方案，翻轉大家對國內旅遊印象。

針對不少人也認為國旅重複性高、缺乏變化，李孟諺坦言，台灣過去觀光景點的呈現，確實每個夜市都賣差不多、每個城市都有老街，產品都相去不遠，現在全國13個風管處與地方政府組成18個觀光圈，從食宿遊購行與特色景點整合，讓各城市觀光不會同質性太高，發揮在地特色，觀光署已在跟地方努力。

李孟諺表示，今年已在雙印增設據點宣傳、增加歐美航線等多管齊下讓1000萬旅客目標達成。至於跟大陸方面，去年我方到大陸有176萬人次，遠高於對岸來台的22萬人次，且我方現在有開放自由行及先前已招攬的團客過去，對岸連自由行都沒有開放，雙方開放程度不同，希望循序漸進。

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