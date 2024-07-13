未來一周炎熱防午後雷陣雨 熱帶性低氣壓最快明生成

中央氣象署表示，未來一周持續高溫炎熱，大台北地區及中南部內陸都有37度以上高溫。明、後天東南部可能有不定時局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後降雨範圍縮小，各地山區、中南部有雷陣雨。另外，現在南海有個熱帶擾動，明、後天有機會發展成熱帶性低氣壓，但移動位置對台灣影響不大。

氣象署預報員張承傳表示，明天太平洋高壓西升，環境偏東南風，東南部可能有不定時局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後降雨範圍縮小，各地山區、中南部有雷陣雨，山區要留意局部大雨。下周二起環境偏南風，午後雷陣雨範圍擴大，西半部地區跟東半部山區都有雷陣雨，尤其山區要留意局部大雨，東南部則是整天不定時有局部短暫雨。

溫度方面，張承傳指出，明天到下周四溫度更熱，大台北地區及中南部內陸都有37度以上高溫。

此外，他也說，隨著太平洋高壓西升北抬，南海及菲律賓東方海面為一個較大低壓帶，有利於熱帶擾動發展。現在南海有個低壓在組織起來，預計增強過程會往越南接近，對台灣影響不大，預計明、後天有機會發展成熱帶性低氣壓；另外，菲律賓東方海面下周也有機會有擾動發展，仍要再觀察。