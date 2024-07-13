午後對流發展旺盛 15縣市豪雨狂轟至晚間

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天南投縣地區及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，大台北地區及桃園至台中、雲林、台南至高雄、宜蘭及花蓮山區有局部大雨發生的機率，預計持續至晚間，民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣象署表示，豪雨範圍包括南投縣、嘉義縣山區；大雨包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、雲林縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區

另外，氣象署也針對嘉義縣、台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，預計持續至晚間6點15分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。