稱台灣行人死亡情形是南韓2010年的水準 交通部長認韓策略值得學習

我國交通死亡人數已連2年未達交通部年降5%目標，交通部長李孟諺今接受「鏡新聞」節目訪問表示，台灣行人死亡情形還是南韓2010年的水準，有極大改善空間，現在已在研討市區道路寬度縮減；對於南韓全面讓市區道路限速50公里、在行穿線覆蓋手機訊號等方式，他山之石都很值得學習。

李孟諺表示，現在交通部對行人安全有幾項策略，預計年底前改善2千多個路口，包括斑馬線退縮避免視線死角、用醒目顏色標示人行空間、增加庇護島，讓走路比較慢的長者走到一半可以休息，車子左轉也比較不會切西瓜產生死角、行人早開時相及人行道外擴等。

李孟諺指出，今年共有2700多個路口優先改善，並增加180處科技執法減輕警力負擔，另外還有建置道安通報平台，民眾可通報應改善道路進行列管。7月起也每周公布每縣市死傷狀況，希望中央地方一起努力，讓台灣過去被汙名的狀況能改善。

李孟諺表示，台灣行人死亡情形還是南韓2010年的水準，有極大改善空間，現在也在研討市區道路寬度縮減，以降低車速。針對南韓全面性讓市區道路限速50公里以下、增加斑馬線能見度、在行穿線覆蓋手機訊號等方式，台灣都很值得學習，因為現在行人過馬路用手機情況也很普遍，對於他山之石可以虛心學習。

對於先前職業駕駛反彈的檢舉、記點制度，李孟諺也說，今年5月已有修法調整，過去地方政府將整條馬路畫成紅線，計程車就沒有臨停載客空間，已要求地方政府把主要幹道畫出15%黃線，預計今年底全數完成。整體來說還是希望民眾嚴格遵守法令，但有些問題希望更符合現實、接地氣一點。