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113分科地理／繪圖題增、考學測未見「1主題」 高中師：跨冊試題將愈來愈多

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台北市教師解題團分析，今年「繪圖題」相較往年多，但多非難題有利考生作答。記者許維寧／攝影
台北市教師解題團分析，今年「繪圖題」相較往年多，但多非難題有利考生作答。記者許維寧／攝影

113分科測驗今天邁入第二天，上午地理科落幕。台北市教師解題團分析，今年「繪圖題」相較往年多，多非難題有利考生作答，但部份試題題幹提供的資訊不太完備或題目描述不夠精確，反可能影響考生得分。

麗山高中教師廖偉國表示，今年傳統題型仍多，如近年多考廟宇對聯，從對聯內容談自然或人文環境。第一題論及36島、北回歸線等關鍵，可知是考澎湖的自然環境特色；又等高線圖未見於學測，但分科測驗果真入題；地理技能應用如25題為久未出現風花圖，以及繪製面量圖、河流流向圖、氣候圖等，「今年考得蠻多。」過去繪圖題配分多在4至6分，今年配分明顯較前幾年多但非難題。

再者，廖偉國也指出，近年單獨考一基本觀念的試題愈來愈少，取而代之，試題多會取用區域地理，如一洲或一國考第一冊的氣候、地形，或第二冊的工業、農業等概念，可見跨冊概念整合試題愈來愈多，考生未來如何統合觀念非常重要

廖偉國談到，過去常見的自然災害題今年幾無出現，又題幹敘述無特別長，往年學生多會反應字數太多，看到結尾卻忘了題目開頭，今年算不錯的轉變。

中山女高教師林姿吟則表示，今年則有部分題目較難、不易判斷，如28題問貝類養成、收成，但題目線索不多；38題要求依照地圖判定地形特色但圖未給予比例尺，考生較難思考圖幅大小，學生理應可選出合理答案，但題幹資訊可再更完備。

又南湖中教師林靜怡也指出，非選41至43題組題，要求學生回答可能的高度條件、可能的降水條件，但如降水條件究竟是指雨量或降雨季節分佈，題目描述不太精準，考生恐較難拿到完整分數。

廖偉國總結，今年難題分數約26分，乍看之下雖比往年略高，但考生仔細判讀並非特別困難。

闈場內教師表示，今年整份試卷需使用的基礎知識較多，若學生未能熟悉，答題難度將會提高。如38至40題，38題以頂崙仔地明分辨沙丘地形，需要扎實的基礎知識，39題可擷取題幹描述對應地圖找出河流流向，40題則需分析地圖上的城隊聚落地名與河流上下游間在地圖上的關係，考生需有邏輯地書寫其中的關聯。

闈場內試考生則指出，試題不刁鑽，學生只要把握地理應用和知識等課堂重點，穩扎穩打應能取的分數。

113學年度分科測驗第二天，考生同學相互討論，家長也上前關心打氣。記者林俊良／攝影
113學年度分科測驗第二天，考生同學相互討論，家長也上前關心打氣。記者林俊良／攝影

113分科測驗

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