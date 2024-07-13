體驗街頭拾荒 彭啓明：將納第一線資收人員聲音 落實公正轉型

環境部長彭啓明在立委洪申翰邀請下，今天一起到萬華南機場體驗街邊拾荒、分類回收物，並造訪「台灣五角拌回收平權協會」。為達到資源循環零廢棄目標、提升第一線執行者的勞動尊嚴，彭啓明說，將考慮在資源回收費率審議委員會中納入清除處理業者、拾荒者參與，並進行人員與生態普查，檢討相關政策，落實淨零下的公正轉型。

彭啓明、洪申翰今跟隨水餃阿姨、理髮阿姨的腳步，在南機場街區撿拾回收。洪申翰說，環境部這兩年很重視資源循環零廢棄，甚至作為戰略，然而，當我們重視零廢棄，卻忽略了拾荒者在城市回收的空間愈來愈少，這些拾荒長輩要走的路線愈來愈遠，但收入卻愈來愈少，一天工作8小時，可能一個月收到只有6000到8000元不等。

他說，如果拾荒者用勞力拆解、分類來協助都市資源回收的落實，很難想像在下一階段台灣能有機會達成淨零轉型跟資源循環，環境部應更加重視拾荒者的尊嚴勞動。尤其，目前資源回收費率審議委員會中，只有前端被徵收的產業代表，缺少後端協助處理廢棄物的清除處理業者、拾荒者參與，導致第一線的處境很難在行政體系發聲。

彭啓明說，淨零轉型路徑裡，資源循環零廢棄很重要，目前列冊的拾荒者約1.1萬人，且超過5成5是中高齡長輩，環境部會落實淨零的公正轉型，幫助大家一起成長。

關於資源回收費率委員會未呼應到後端執行者，彭啓明說，未來會列入考慮，也會進行拾荒者人員與生態普查，改進制度與制策。不過他認為，這非環境部單一部會能做，也需要衛福部、勞動部一起做，盼立委協調跨部會合作協助拾荒者，讓回收體系更健全發展，才能達成零廢棄。