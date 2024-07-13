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北市敬老、愛心卡搭台鐵增2福利 最快10月還能坐國道客運

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市敬老悠遊卡、愛心悠遊卡目前搭乘台鐵，僅限於起迄站為北市4站之一，7月15日起擴大補助範圍至北北基桃宜轄內64站。 本報資料照片。
北市敬老悠遊卡、愛心悠遊卡目前搭乘台鐵，僅限於起迄站為北市4站之一，7月15日起擴大補助範圍至北北基桃宜轄內64站。 本報資料照片。

北市持有敬老悠遊卡、愛心悠遊卡近60萬人，目前可搭乘10種交通運具，其中台鐵方案僅限於起迄站為北市4站之一，北市府宣布7月15日起擴大補助範圍至北北基桃宜轄內64站，且每趟補助額度加碼從最高30點至150點。社會局也預告，未來將納入國道客運北北基桃宜路線，最快今年第4季上路。 

現行北市敬老卡、愛心卡每月免費480點、1點1元，使用範圍遍及大台北市區公車、公路客運、台北捷運、敬老愛心計程車、貓纜、YouBike、雙層觀光巴士、淡海與安坑輕軌、台鐵、桃園機捷等多種交通工具。其中，搭乘台鐵的起訖站其中一站，須是轄內台北、萬華、松山、南港4個車站，每趟次車資最高扣30點。

北市逾56萬名長者，持敬老卡約50萬人、愛心卡則約9.5萬人。社會局說，北市長者平均每月搭乘台鐵逾9.7萬人次，此項政策不只鼓勵長者多外出活動，也可有效運用敬老卡點數，因此7月15日起擴大補助範圍至北北基宜花、每趟額度提高至150點。

後天起，持敬老卡或愛心卡搭台鐵，只要起訖站為台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣轄內64個車站任一站，即可扣抵車資，越站仍可使用點數，享每趟最高扣點150點，等同於150元。

市民廖女士表示，敬老卡平時搭捷運就很夠用，生活圈不太會往外縣市跑，因此台鐵擴大使用範圍，基本上「對我和先生是沒什麼用啦。」李先生則說，不清楚搭乘是否有無座位，也認為若要促進花東觀光再起，自己舉雙手贊成，直呼這將是德政。

社會局提醒，持票卡可搭乘區間（快）車、莒光號、PP推拉式自強號，但不包含觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號，以及具專屬性、不發售無座票的列車。

社會局也提到，敬老卡、愛心卡的服務範圍未來將新增國道客運北北基桃宜路線，持卡者的車資可全額扣點，另每家客運業者最高可獲相關驗票機系統補助140萬元，目前開放分2階段申請，第1階段已有業者遞件申請，第2階段則是7月15日至8月30日，試辦計畫最快今年第4季上路。

台鐵 愛心

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