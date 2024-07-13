颱風有譜？ 熱帶性低氣壓將生成 專家曝移動方向

近期是否有颱風生成機會，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，南海的季風低壓99W慢慢在發展中，看看有沒有機會在24小時內變成熱帶性低氣壓，明天起高壓西伸增強，預估發展後會往海南島、越南北部一帶移動，不直接影響台灣。

他表示，目前的預報資料來看，下周太平洋高壓確實會有北抬的趨勢，因此南海到菲律賓一帶的季風低壓槽將可望建立，並且隨著高壓繼續北上、東移而逐漸跟著向北調整，季風低壓槽內有熱帶擾動醞釀的機會，也不排除進一步發展為熱帶性低氣壓或颱風的可能性。

颱風季節將要展開，吳聖宇表示，還不用太緊張，目前只需要持續注意最新的消息，暫時還不會馬上就有颱風影響台灣。

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出200百帕（約12公里高）的氣流線，他表示，所標出的箭頭往右是高壓脊，箭頭往左是低壓槽。現在高層槽、脊交錯，間隔距離（波長）相對小，但是振幅很大，這是高層擾動能量消散中的特徵。這些槽、脊場並沒有相對應的低層天氣系統，所以這中擾動會產生高低層明顯的風場差異，高低層風場差異大是不利颱風發展的因子之一。