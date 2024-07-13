接種莫德納後雙腳無力難走路 壯年男獲疫苗救濟50萬元

近日為新冠疫情高峰，衛福部疾管署日前公布疫苗受害救濟審議結果，包含一名壯年男子接種莫德納疫苗後，出現橫斷性脊髓炎，雙腳無力難以走路，給予救濟金50萬元。

日前衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）召開220次會議，審查135案，給予救濟金共27案，分別為5案AZ、10案莫德納、11例BNT、1例高端，一共救濟184萬元。

獲得最高救濟金的為台北市30多歲賈先生，曾淑慧指出，該個案在2022年2月接種莫德納疫苗後，因左腳麻木等問題就醫，後來甚至雙腳無力，難以走路，甚至連大小便有困難， 經醫師診斷為橫斷性脊髓炎，但是無法確定與疫苗的關聯性，依照症狀及嚴重程度，給予救濟金50萬元。

另外，本次獲救濟中年紀最小個案為新北市10多歲的彭小姐，接種莫德納疫苗後，因蕁麻疹發生手臂紅腫、皮膚癢而就醫。雖然蕁麻疹發作原因包含藥物、食物、環境及心理情緒等，但無法判斷與疫苗關聯性，給予救濟金5000元。