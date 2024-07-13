聽新聞
test
0:00 / 0:00
接種莫德納後雙腳無力難走路 壯年男獲疫苗救濟50萬元
近日為新冠疫情高峰，衛福部疾管署日前公布疫苗受害救濟審議結果，包含一名壯年男子接種莫德納疫苗後，出現橫斷性脊髓炎，雙腳無力難以走路，給予救濟金50萬元。
日前衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）召開220次會議，審查135案，給予救濟金共27案，分別為5案AZ、10案莫德納、11例BNT、1例高端，一共救濟184萬元。
獲得最高救濟金的為台北市30多歲賈先生，曾淑慧指出，該個案在2022年2月接種莫德納疫苗後，因左腳麻木等問題就醫，後來甚至雙腳無力，難以走路，甚至連大小便有困難， 經醫師診斷為橫斷性脊髓炎，但是無法確定與疫苗的關聯性，依照症狀及嚴重程度，給予救濟金50萬元。
另外，本次獲救濟中年紀最小個案為新北市10多歲的彭小姐，接種莫德納疫苗後，因蕁麻疹發生手臂紅腫、皮膚癢而就醫。雖然蕁麻疹發作原因包含藥物、食物、環境及心理情緒等，但無法判斷與疫苗關聯性，給予救濟金5000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言