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藍委質疑環評沒利益迴避 彭啓明：未來交專家委員動態審議

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部長彭啓明（左）今與立委洪申翰至萬華南機場體驗拾荒者回收。記者葉冠妤／攝影
環境部長彭啓明（左）今與立委洪申翰至萬華南機場體驗拾荒者回收。記者葉冠妤／攝影

昨天國民黨立委開記者會，指環境部長彭啓明上任所主持首場環評大會，為時任天氣風險管理開發公司總經理時的業主，質疑彭未利益迴避。對此，彭啓明今天受訪時重申，他都以最高標準檢視自己，但利益迴避也不是一個人說了算，因此將啟動動態申報機制，由專家委員審議。

彭啓明今天與立委洪申翰至萬華南機場體驗拾荒者回收工作。對於近日的利益迴避風波，他接受媒體採訪時強調，他是遵照過去體制來進行，已經有主動申報利益迴避。

不過，彭啓明也說，經過跟同仁討論，現行利益迴避申報是靜態制，但利益迴避也不應該是一個人自己說了算，未來將啟動更動態的委員會，由專家委員審議是否合乎利益迴避。

對於立委質疑，彭啓明說，他有自信都是用最高標準檢視自己，也都有跟環評委員做好相關利益迴避措施。

南機場 彭啓明 環評

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