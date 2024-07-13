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運動員心因性猝死難有預兆 醫師提醒：4分鐘內完成這2事可保命

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
心因性猝死難預防，但醫師表示，做到這二樣動作能保命。 報系資料照
心因性猝死難預防，但醫師表示，做到這二樣動作能保命。 報系資料照

大陸17歲羽球運動員張志傑今年到印尼參加亞洲青年羽毛球錦標賽，比賽時突然倒地抽搐、心臟驟停，送醫搶救仍宣告不治，相較上屆歐洲國家盃丹麥國腳埃里克森（Eriksen）送醫後平安出院，醫師指出關鍵把握黃金急救4分鐘，善用體外去顫器電擊，並持續CPR。

埃里克森（Eriksen）心臟驟停倒地時，場邊醫護人員緊急實施心肺復甦術，使用自動體外去顫器電擊，經20分鐘急救恢復意識，送醫治療平安出院，但年僅17歲男子羽球運動員張志傑就沒這麼幸運，今年到印尼參加亞洲青年羽毛球錦標賽時心臟驟停，送醫搶救仍宣告不治。

台中榮總灣橋分院心臟內科醫師李聖楷說，心因性猝死常發生在運動員身上，當心臟肌肉無法有效收縮，大腦及器官血液暫時缺氧，將導致意識喪失，進而休克、猝死，救回黃金時間僅有4分鐘，需立即進行心肺復甦術、電擊，讓心臟回復正常心率及功能。

李聖楷指出，心因性猝死通常沒有預兆，發生時會感到心悸、頭暈頭痛、胸悶胸痛、呼吸困難或抽搐暈倒，若遇上述狀況應立即撥打119，開啟擴音依循指示對病患CPR，並使用公共場所配置的自動體外去顫器（AED），機器會有語音指導如何電擊，幫助病患恢復自主心跳，電擊結束後，再持續施作CPR，直到救護人員到場，把握黃金急救時間挽救生命。

李聖楷補充，心臟病史、過度肥胖、糖尿病控制不佳都是心因性猝死高危險群，且常見於30多歲至40多歲的成年人，男性發生率是女性2倍；有慢性心血管疾病的患者需特別留意，日常生活應避免過度刺激和不良飲食及生活習慣，降低心因性猝死風險。

中國大陸年僅17歲的男單小將張志傑，在比賽中倒下猝逝。圖／取自微博
中國大陸年僅17歲的男單小將張志傑，在比賽中倒下猝逝。圖／取自微博
心因性猝死難有預兆，心臟內科醫師李聖楷提醒應把握黃金急救4分鐘，對患者心肺復甦及體外電擊。圖／台中榮民總醫院嘉義灣橋分院提供
心因性猝死難有預兆，心臟內科醫師李聖楷提醒應把握黃金急救4分鐘，對患者心肺復甦及體外電擊。圖／台中榮民總醫院嘉義灣橋分院提供

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