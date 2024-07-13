「仲夏寶島號」啟航 蒸機女王優雅領航鐵道迷COSPLAY

鐵道迷一年一度的盛事「仲夏寶島號」，今天再度請出車齡80年的蒸汽機車女王「CT273」，滿載270名遊客從玉里站出發，噴著蒸汽一路向南，吸引大批民眾搶拍，還有來自北部的鐵道迷COS「星穹鐵道」角色搭車，是0403地震後玉里站難得一見的盛況。

「仲夏寶島號」最具魅力的蒸汽機車頭「CT273」，由日本川崎車輛公司於1943年製造，原本肩負西部幹線輸運任務，40年前因鐵路電氣化除籍，是台鐵最後退休的蒸汽機車。在台鐵人員用心維修照顧下，2014年8月復駛，每年6至8月「帶領仲夏寶島號」奔馳玉里至台東間，吸引鐵道迷蜂擁搶拍。

今年為7月13日、14日，7月27、28日，及8月10、11日，來回共3趟次，台鐵特地公布24個絕佳「蹲點」攝影點，供鐵道迷參考。

首班車今天在玉里站發車，台鐵公司董事長杜微、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、縱管處長郭振陵、玉里鎮長龔文俊、縣議員黃玲蘭等人都到場，看見月台上滿滿人潮，直呼是0403地震以來難得的盛況，期待為花蓮震後低迷的觀光注入強心針。

來自台北的鐵道迷李誠興與3名同好扮演熱門手遊「星穹鐵道」角色搭火車，還用心製作一款搭配CT273的明信片。他說，之前也搭過老火車，這次專程前來，也想支持花蓮。

「CT273」型蒸汽機車因外形優美、流線，有「貴婦人」、「蒸汽機車女王」美譽。因車齡已高，更要費心照顧，去年仲夏寶島號首班車就因輪軸溫度過高誤點超過30分鐘，今年台鐵特地提早一天調度到玉里火車站。司機員黃隆華說，CT273已復駛10年，其實最好的維護就是要動，看到「女王」優雅徜徉在花東鐵道間的迷人模樣，再辛苦再熱都值得。