屏東觀光巴士墾丁、泰武上路 東港迎王主題郵輪巴士接續登場

屏東縣政府近年推出帶遊客暢遊的郵輪觀光巴士受到歡迎，暑假首度前進國境之南的雙層巴士墾丁線今天上路，遊客以高角度飽覽山海之美、聽在地人文歷史故事，直呼過癮；探訪泰武鄉原民部落的郵輪巴士也在今天啟航，遊客進部落感受北大武山下排灣族傳統文化之美；縣府交旅處說，8月將再推3年1科的東港迎王平安祭主題遊程。

縣府近年在屏北185線推出沿山雙層巴士，遊客反映佳，今年暑假首度移師墾丁，從墾丁森林遊樂區牌樓旁停車場出發一路往南，停靠船帆石、砂島貝殼展示館，在龍磐公園停留20分鐘後往返，全程約1小時40分，暑假周六每天2梯次，1人200元，欣賞蔚藍無邊際的優美海洋線外，隨車導覽員在車上解說，從陸蟹、梅花鹿等自然生態保育到八寶公主、斯卡羅故事，十足臨場感。

另外，縣府暑假限定在屏北原民泰武鄉推出的「悠遊泰武一同趣」主題郵輪巴士，共8梯次，每梯次40人，每人799元，今天首航早早報名滿額；首站到培育出多名健力選手、有「大力士村」故鄉之稱的平和部落，山上種植逾2000株吉貝木棉樹，接著參觀「世界百大特殊教堂」佳平法蒂瑪聖母堂，它有歐洲教堂特色並融入排灣族文化元素，最後到從日治時期保留咖啡老樹至今的吾拉魯滋部落咖啡園區。