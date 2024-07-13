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疝氣修補、胃切除等達文西手術 擴大納健保

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
達文西手術擴大納健保，預計最快9月可以新增46項手術。達文西手術示意圖。聯合報系資料照
達文西手術擴大納健保，預計最快9月可以新增46項手術。達文西手術示意圖。聯合報系資料照

疝氣修補使用達文西手術也有健保給付。衛福部健保署長石崇良指出，自從去年機械手臂輔助（達文西）手術開放17項納入健保給付後，昨天共擬會議再新增46項手術，從急性膽囊炎的膽囊切除時，到鼠蹊疝氣修補術等都有，最快9月可以上路，嘉惠超過8000人，民眾省下經費預估3萬至10萬餘元不等。

健保署昨天召開醫療服務共擬會議，會中通過機械手臂輔助手術放寬46項納入健保給付範圍。達文西手術近年常用於泌尿科、消化外科、胸腔外科等科別臨床治療，但設置購置、耗材、維修等成本都比傳統手術貴，因此手術費用比照健保腹腔鏡手術項目申報，達文西相關的醫材由民眾自費。

石崇良指出，達文西手術納入健保給付，希望讓民眾選擇侵襲性低、傷口小、復原低的手術時，也可以減少經濟負擔。自從去年3月1日「肝部分切除術」等17項達文西手術納保實施後，昨日再新增泌尿科4項、消化道手術25項、婦科7項、胸腔科6項、心胸外科4項，如胃切除、 胃繞道、腎臟切除術、子宮肌分切除等都有。

石崇良說，每個手術支付費用不同，依照複雜程度給予不同費用，疝氣手術約給付3至5萬，若為全胃切除術搭配清除淋巴則上看10萬元。健保預計一年撥款2億8500萬元，屆時預計受惠人數超過8400人，但還需要經過預告程序，預計最快9月上路。

健保署 手術 達文西

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