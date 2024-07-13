健保擴大遠距醫療！不再只有山地離島 矯正機關也適用

遠距醫療擴大辦理，不只山地、離島地區，醫療資源缺乏地區也納入，全台累計逾百鄉鎮可適用。衛福部健保署長石崇良表示，遠距醫療照會主要以「五官科」加上緊急醫療對象為主，在醫療院所給付上診所可以從優給付，若是案量多可以論個案數計費，一次約500元；若案量少，可採用「專門診次」方式不論人數一次約5000元。

健保署昨天召開醫療服務共擬會議，通過遠距醫療健保給付擴大。石崇良說，遠距醫療在2020年底通過後，開放山地鄉跟離島地區，可以透過遠距照會的方式，針對「五官科」，耳鼻喉科、皮膚科、眼科等，加上緊急醫療對象，一共有約58個山地離島鄉鎮適用。

隨著今年7月通訊診察治療辦法鬆綁後，石崇良表示，健保重新擴大遠距醫療給付方案適用對象，將醫療資源缺乏地區也納入，新增69個鄉鎮，如台東的鹿野、長濱、東河，以及嘉義大湖、東石、番路等地。

另外，遠距醫療也搭配修法，擴大適用到矯正機關。石崇良指出，不只考量病人行動受限、偏遠地區的地理限制，行動上受到法律約束也在此次納入考量，全台54個矯正機關可以提案申請。然而，由於部分矯正機關收容人有藥癮，因此不只五官科跟緊急醫療，矯正機關新增精神專科照會。

石崇良表示，健保給付有兩種方式，醫療院所可以選擇對自己有利的條件申請，一種是論案量計酬，一次會診個案，給付500點。另一種是「專門診」，不論看診人數多寡，一次開診給付5000點，即若看診數量預估超過10人者可以選擇論量計酬。相關計畫預計8月公布，等相關單位提出送審計畫後，計畫採隨到隨審，必須等收到提案後才能預估實際支出。