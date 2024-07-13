高溫炎熱+午後雷陣雨 氣象署：下周颱風形成機率偏高

颱風最快可能下周生成？中央氣象署預報員張承傳表示，未來1周在南海到菲律賓東方海面，會逐漸形成一個大的低壓帶，當中有利於熱帶擾動的發展。不過，確切生成的位置和時間，模式的不確定性仍大，要持續觀察。

「形成颱風的機率比較高」，他說，下周之後南邊洋面有利於熱帶擾動發展，所以形成颱風的機率，在南海或菲律賓東方海面，都算是比較偏高的。

未來1周晴到多雲、午後雷陣雨，且高溫炎熱的天氣型態為主。張承傳表示，從雨區分布，今天太平洋高壓勢力比較弱一點，風向上吹的是偏南風，所以今天午後雷陣雨的區域會比昨天更廣一點，包括整個西半部地區、東北部、東部地區和其他山區下午之後會有午後雷陣雨，特別是各地山區、大台北、中南部地區容易出現午後局部大雨。

張承傳表示，明天太平洋高壓勢力逐漸西伸、增強，整個高壓主體比較北邊，台灣附近在高壓邊緣，風向吹偏東南風，所以明天到下周五東南部不定時有局部短暫陣雨。明後兩天東南風偏強一點，所以午後陣雨範圍會比較縮小一點，主要在各地山區、中南部地區。

下周二之後東南風強度減弱一點，張承傳表示，所以午後雷陣雨範圍會再度擴大，包括整個西半部地區和東半部山區，到下周五都會有午後雷陣雨的狀況，山區要留意局部大雨發生。