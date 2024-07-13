男打莫德納疫苗後橫斷性脊髓發炎 獲50萬救濟金
衛生福利部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，1名30多歲男子接種莫德納疫苗後，出現雙腳無力、大小便困難等症狀就醫，檢查診斷為橫斷性脊髓發炎，獲50萬元救濟金。
衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）3月14日開會，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及其他疫苗接種救濟審議案，近日公布審議結果。
這次共審議135案，其中獲最高救濟金額為新台幣50萬元。衛福部疾病管制署發言人曾淑慧今天告訴中央社記者，是台北市1名30多歲賈姓男子，他在2022年2月接種莫德納疫苗後，左腳麻、無力，幾天內症狀進展到雙腳無力、麻、走路困難、大小便困難，至急診就醫。
曾淑慧表示，經住院檢查治療，胸椎核磁共振顯示胸椎脊髓病變，系列檢查診斷為橫斷性脊髓發炎，根據症狀發生時間及臨床檢查結果，依相關規定，核予救濟金新台幣50萬元。
此外，這次年紀最小個案為新北市1名10多歲青少女，接種莫德納疫苗後因手臂紅腫、皮膚癢而就醫，經診斷為蕁麻疹，核予救濟金5000元。
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