男打莫德納疫苗後橫斷性脊髓發炎 獲50萬救濟金

近年地方政府把設置科技執法視為政績，開罰的交通違規罰鍰，多用在購買更多的執法工具、裝測速照相機，這做法形同拿「搶錢工具」的收入，又去買更多工具「搶錢」，雖然「保證收入」，但不僅沒改善道安，每年交通死傷人數不減反增，實在諷刺，癥結難解竟是卡在「這項法條」。

2024-07-13 10:00