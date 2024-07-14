45歲早餐店男老闆頭痛嘔吐腦出血…不到二周亡 台中榮總助器官捐贈遺愛人間

看著接受器官移植患者重獲新生，回歸生活和工作， 醫師游棟閔強烈感受其中的意義。 而在捐贈過程中，中榮團隊也盡力讓家屬感到圓滿， 期望讓生死兩相安。

生命的驟逝，常讓周遭家人充滿錯愕與震驚，但有時候，或許這也將成為一個跨越生死，將愛繼續延續下去的感人契機。 二○二一年五月四日，四十五歲的賴政男突然因頭痛不適被送至急診，診斷結果為腦室出血，不到兩個星期時間，五月十五日就與世長辭。

看著爸爸的生命如風中殘燭慢慢熄滅，家屬們悲傷之餘，在臺中榮民總醫院器官捐贈團隊醫師及協調師的全力支持下，忍痛完成他的生前遺願，捐贈出肝臟和腎臟，讓三位器官衰竭、等候移植的人獲得全新生命，能繼續撰寫人生的篇章。 儘管過程中有猶豫有掙扎，但透過器官捐贈，賴政男的家人轉化不捨與難過，將思念以另一種形式永遠保存下去。

語重心長的最後遺言

賴政男全家四口一起經營早餐店。他每天半夜就要起床準備食材，發病那陣子，剛好蠟燭多頭燒，打烊後還要繼續幫突然小中風的弟弟批發水果、搬遷市場攤位，同時協助丈母娘搬家。

（本文出自《給生命第二個起點》） 「他經常忙完這邊又去忙另一頭，體力負荷沉重，心裡也擔心弟弟，」賴太太回想當時，賴政男身心都很緊繃。

一個星期二，賴政男半夜兩點多突然開始頭痛，痛到無法起身，甚至嘔吐，家人們連忙開車送他到署立豐原醫院急診。女兒記得賴政男非常不舒服，「當時只要路面稍有顛簸，爸爸就會要求我開慢一點。」

途中，賴政男突然語重心長的說，「奇怪，你們明明是我最愛的人，為什麼我還這麼容易對你們生氣？應該要珍惜相處的時間啊！」 向來情感內斂的賴政男身體明明很不舒服還這樣說，家人們覺得有點奇怪，卻也沒特別放心上，一心只想趕快到醫院。沒想到，這卻是他最後的遺言。

抵達醫院，賴政男下車時還有意識要找拖鞋，沒想到接著短短幾步路的距離，人剛走到急診室門口就陷入重度昏迷，昏迷指數只剩三。斷層掃描後確認是腦室出血，立刻緊急開刀，手術後醫師認為沒有大礙，然而第一天、第二天過去了，直到第三天，他依舊沒有醒來。

天人交戰的掙扎

心急如焚的家人們只能求神拜佛，希望賴政男可以甦醒，但直到第五天，仍沒有等到奇蹟。賴政男持續昏迷，家人們感到愈來愈不樂觀，主治醫師也說就算醒來，很可能成為植物人。

「之前爸爸因為生活不能自理住到療養院，每次抽痰都痛得掙扎，抽痰的管子都是血，但為了延續生命不得不這樣，」賴政男夫妻倆看到父親這樣都很不忍又心疼，「當時我們就談起了放棄急救，希望可以先決定好自己人生最後一段要怎麼走，也聊到想要器官捐贈。」

賴太太突然想起他當初對生命最後一程的想法，於是跟孩子們討論起器官捐贈，也得到支持。 兒子談起當時的決定，「我們心裡都有默契，不想讓爸爸維持植物人的狀態，對他來說這樣活著太可怕了。」

當賴家主動提出捐贈意願，臺中榮總器官移植協調師馮雅筠立刻聯繫家屬，把賴政男轉到中榮，接手之後的醫療照護。 馮雅筠解釋，「一旦捐贈者有意願，重症團隊就會介入，給予捐贈者妥善的病危照顧，維持生命徵象及器官功能品質。」這是因為器官品質攸關日後受贈者的預後，所以捐贈團隊除了要評估器官是否可用之外，也要盡力維持器官的功能。

以賴政男的情況來說，雖然甦醒機會渺茫，家屬還是可以選擇繼續等待直到腦死，但時間愈久，器官狀態也會逐漸衰退，不一定適合捐贈，或者家屬也可以決定移除生命維持系統，保持較好的器官功能。是否繼續等待奇蹟，讓賴太太陷入天人交戰的掙扎。

「如果決定拔管，我覺得好像是自己親手斷掉最後一絲奇蹟，結束他的生命，」談起當時，賴太太還是忍不住紅了眼眶，「那段期間我們曾去拜拜，神明指示九天是關鍵期，我心想那就等九天吧！」沒想到第七天，醫院突然通知說賴政男狀況緊急，即將開始進行腦死判定的程序。

「第一次判定腦死時心情相當複雜，一方面覺得非常不捨，真的沒希望了，另一方面很謝謝他自己做了決定，不讓我為難，」賴太太忍不住哽咽，「如果一直維持這種模式，第九天我仍會選擇拔管，只是要下這個決定實在太困難了。」

捐贈腎臟及肝臟

六小時後，賴政男第二次腦死判定通過，開始執行捐贈。「我們見了爸爸最後一面，然後送他進手術室，」兒子記得，「爸爸已經腦死，但儀器還維持器官運作，當我握住爸爸的手還是溫熱的，事實上他卻已經死亡，那一刻感受非常複雜。」

勸募並不是鼓吹家屬捐贈，而是把器捐的一切流程、目的清楚說明，提供家屬選擇，最後決定權完全在家屬。—— 器官移植協調師 馮雅筠

最後賴政男捐贈了腎臟及肝臟，心臟配對的受贈者則有排斥現象，礙於當時新冠疫情嚴峻不能跨區配對，因此心臟捐贈沒有成功。回想起這段過程，「我們以為在原來的醫院就可以捐了，不知道還要轉到臺中榮總，」賴太太談到，「後來聽說明才知道，中榮有專門的照護團隊，如果有機會，還是可以等待奇蹟。」

「協調師和醫師都會一直跟我們說明、討論目前情況，接下來會遇到什麼事情、要怎麼辦，以及爸爸身體的狀況，」兒子談到，「在器官捐贈的過程中，社工師和協調師幫了我們很多。」

捐贈家屬也需被關懷照顧

「過程中團隊都非常專業，向我們仔細說明狀況，確認我們的意思，也提到如果改變想法隨時可以說，」賴太太談到，「完全沒有遊說的意思。」 「勸募並不是鼓吹家屬捐贈，」馮雅筠強調，「而是把器捐的一切流程、目的清楚說明，提供家屬選擇，最後決定權完全在家屬。」

如果家屬有任何一點疑慮，覺得當下被趕鴨子上架，捐贈後心裡仍會留下陰影，馮雅筠衷心的說，「我們不希望家屬感到任何後悔遺憾，期望生死兩相安。」

「我覺得是因為選擇捐贈，先生的善念得到回應，讓我們遇到中榮團隊，他的最後一程受到很好的照顧，」賴太太感到慶幸，在陪伴賴政男人生最後一段路時，家人們也同時感受到溫暖。

「不是只有受贈端需要被照顧，捐贈家屬也需要被照顧，」馮雅筠強調，只要家屬有需求，團隊都會提供情緒輔導及關懷協助，像是捐贈後家屬的電話關懷，必要時家庭拜訪，安排同是捐贈者家屬的志工分享自身經驗外，中榮也會安排一年一度的感恩追思音樂會，邀請捐贈者家屬共聚一堂，懷念感恩捐贈者的大愛。

「賴家感情緊密，對器官捐贈的信念很強，雖然賴先生捐贈器官後換了一個形式留在世界上，但家人仍會難過不捨，」馮雅筠談到賴政男一家，「我們也在思考，除了提供關懷照顧外，還能為家人們留下什麼呢？」團隊思考後決定為賴政男全家製作了手模，其中還包括愛犬的掌印，把一家人的愛永遠框在一起。

（本文出自《給生命第二個起點》作者：陳培思、邵冰如、張雅琳）