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今飆38度高溫明更熱 下周有颱風發展？ 吳德榮：機率僅20％
持續高溫炎熱的天氣，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至下周五台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。今天各地高溫約在37、38度左右，明天起氣溫更高。今天北部24至37度，中部25至37度，南部25至38度，東部25至38度。
今天大氣持續不穩定，吳德榮表示，午後有對流發展，大部分在山區擴大至部分平地，應注意局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨的威脅，平地防急雨積水，山區續防坍方、落石、土石流。明天、下周一太平洋高壓略增強，新竹以南仍有午後對流，仍較大雨勢。下周二至周五因受到熱帶擾動外圍水氣的間接影響，午後對流的範圍擴大、強度增強。
近期有無颱風生成機會？吳德榮表示，歐洲模式50次系集模擬顯示，周日前後從南海至菲律賓東方海面有3個熱帶低壓存在的機率，分別調整為80％、60％及40％。下周三前後呂宋島東南方輕颱存在的機率，仍偏低、僅有20％；台灣尚無機率值。由於模擬持續調整中，對台灣是否有影響，無需言之過早，應繼續觀察。
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