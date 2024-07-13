高溫酷暑午後雷雨 還會更熱！專家估「颱風窩」下周建立

周末仍是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，台灣仍在太平洋高壓的外圍，今天高壓勢力稍弱，環境風向大致為偏南風，上午天氣晴到多雲，午後各地山區以及中部以北、東半部局部平地有熱對流發展擴散帶來雷雨，有些地方雨勢較大，並有短時較大雨勢發生的機會。

氣溫部分，吳聖宇表示，今天溫度持續偏高，各地高溫34-36度，大台北、中南部局部近山地區有36度以上高溫的機會，做好預防中暑、熱傷害的準備，並且要做好防曬。

明天到下周二太平洋高壓強度較為增強，大環境風向轉為東南風，天氣型態略有變化。吳聖宇表示，首先是迎風面的花東地區、恆春半島將有局部短暫陣雨機會，午後雷雨可望縮減，降雨範圍將轉移到中南部的山區，北部的天氣相對趨於穩定，各地平地受午後熱對流影響的機會也會降低許多，不過山區活動要留意天氣變化。

溫度方面持續偏高，吳聖宇表示，甚至因為降雨減少，高溫有更熱的機會，各地高溫普遍可以來到35-36度或以上，局部區域有機會發生37-38度的極端高溫。

吳聖宇表示，下周三到下個周末，隨著南海的季風低壓槽慢慢北抬，太平洋高壓勢力稍微向東調整，台灣附近大致還是東南風到偏南風的環境，但是水氣有較為增多的趨勢，迎風面花東地區、恆春半島局部短暫陣雨，各地午後雷雨逐漸增多，且再度有影響到平地的機會，局部較大雨勢發生的可能性提高，注意午後大雷雨。午後雷雨出現之前，高溫普遍34-36度。

俗稱「颱風窩」的季風低壓槽什麼時候建立？吳聖宇表示，目前的預報資料來看，下周太平洋高壓確實會有北抬的趨勢，因此南海到菲律賓一帶的季風低壓槽將可望建立，並且隨著高壓繼續北上、東移而逐漸跟著向北調整，季風低壓槽內有熱帶擾動醞釀的機會，也不排除進一步發展為熱帶性低氣壓或颱風的可能性。

不過，吳聖宇說，季風低壓槽範圍寬廣，在擾動正式醞釀起來之前，不容易掌握它發展的程度跟趨勢，因此什麼時候會有比較明顯的擾動出現，可能還需要觀察。但是這個訊號，也代表南邊的環境將逐漸變適合颱風發展，原本比較平靜的局面將開始改變，颱風季節也將要展開，不用太緊張，暫時不會馬上就有颱風影響台灣。