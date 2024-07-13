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會有颱風嗎？ 專家：下周有機會 但對台灣沒有直接影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周末台灣將持續受到太平洋高壓的影響，帶來晴時多雲的天氣。早晚天氣穩定，但午後可能會有熱對流引發的短暫雷陣雨，特別是在山區活動時要注意安全。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
周末台灣將持續受到太平洋高壓的影響，帶來晴時多雲的天氣。早晚天氣穩定，但午後可能會有熱對流引發的短暫雷陣雨，特別是在山區活動時要注意安全。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

今天依舊高溫炎熱的天氣，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，本周末台灣將持續受到太平洋高壓的影響，帶來晴時多雲的天氣。早晚天氣穩定，但午後可能會有熱對流引發的短暫雷陣雨，特別是在山區活動時要注意安全。南部清晨偶爾會有短暫陣雨，整體降雨量將比前幾天減少。

天氣風險公司表示，氣溫持續炎熱，尤其是在大台北盆地、中南部及東部，可能會出現36度或以上的高溫。注意防範高溫，避免長時間曝曬，並隨時補充水分。下周台灣仍將處於太平洋高壓邊緣，氣溫依舊炎熱，午後短暫雷陣雨仍是主要的降雨型態。

至於近期有無颱風生成機會，天氣風險公司表示，下周南海的季風低壓正在發展，可能會成為熱帶性低氣壓或颱風，但對台灣沒有直接影響。

風險 高溫

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