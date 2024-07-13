未來1周極端高溫+午後熱對流 下周注意熱帶系統發展

未來1周天氣高溫炎熱，中央氣象署表示，高溫普遍可以來到32至36度，午後則易有局部短暫雷陣雨，極端高溫及午後熱對流好發區域視環境盛行風向而定；尤其山區午後熱對流容易發展得較為旺盛，需留意較大雨勢、溪水暴漲，前往溪河附近活動或遊憩多加注意安全。

今天各地大多為晴到多雲的天氣，氣象署表示，清晨上午中南部沿海有零星降雨，午後西半部、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，特別在大台北、中南部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

溫度方面，氣象署表示，今天天氣炎熱，各地高溫普遍約32至36度，中南部內陸近山區、大台北盆地、花東縱谷也容易出現局部36度以上高溫，戶外活動做好防曬並多補充水分，避免中暑。

氣象署表示，明天至下周五環境風場轉為為東南風，台東及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區仍以晴到多雲為主，午後西半部地區及東半部山區留意局部短暫雷陣雨。

明天午後降雨之雨勢及範圍較今天減少，降雨以中部以北近山區平地、南部地區及其他山區為主，氣象署表示，下周一起東南風逐漸增強，受氣流沉降影響，北部平地降雨更為縮減，雨區以南部地區及其他山區附近為主。其中，下周二至下周五大氣環境稍轉不穩定，山區有局部大雨發生的機率。溫度方面，受東南風沉降影響，局部地區氣溫更為偏高，特別在大台北及中南部內陸地區可能有37度以上高溫。

氣象署表示，20日至22日台灣附近為東南風環境，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後受到熱力作用影響，有局部短暫雷陣雨發生的機率，各地無雨時，天氣依然相當悶熱。

至於近期有無颱風發展的可能性？氣象署表示，下周起，太平洋高壓勢力將逐漸北移、東退，南海至菲律賓東方海面的大氣環境將轉變為有利熱帶系統發展，將持續密切觀察熱帶系統發展動態，及是否有南方水氣北上影響台灣附近的天氣。