聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／初老轉換跑道 要當翩翩蝴蝶

聯合報／ 周宏昌（嘉市東區）

踏入社會工作40餘年，歷經普考、國營機構民營化、結婚生子、居服員考照、百歲老母仙逝，轉眼我也初老了。檢測出「我是蝴蝶，像會飛的花朵…」，得52分，核心能力中「健康」準備最不足，我心悅誠服，有過之而無不及。

窮家出身的我，見「錢」思齊，高工技校投入職場，當年月俸勝過授業的老師，但我並不自豪，半工半讀專科畢業，想繼續深造卻囿於照顧家母而停滯蹉跎。心想：「花若盛開，蝴蝶自來！人若精彩，天自安排！」

台灣經濟起飛的年代，要求男性要賣命工作，證明自己。換言之，對男性訂了很多賺取物質上的標準，而且內在化很深，造成金錢滿足了，工作壓力卻如影隨形侵蝕健康。

時光荏苒，家母也漸漸體衰力薄、耄耋老矣，白天請看護照顧，夜晚我隨侍在側，因此我趁輪休或請假去學居家照護病人的技能，恪盡孝道。

人生何處不道場？我的家庭、工作就是我的道場，如今家母雖已出遠門，但我的翅膀猶有可為，稍嫌脆弱，要在健康方面多加把勁，但只要規律運動、均衡飲食、定期健檢，相信更換職場的我仍老當益壯。

行有餘力，我要多接些案例，試想高齡化社會有多少需要看護的長者？轉換跑道的我，不僅助人，也是利己（成就感多、孤獨感少），矢志娑婆紅塵裡的翩翩蝴蝶。

▌延伸推薦：

六種動物測退休力 看看你是哪一種？

蝴蝶

延伸閱讀

紫斑蝶賞蝶季 台灣好行關子嶺線本月免費搭乘

相似度120%！VTuber三毛貓七夕cosplay潤羽露西婭 網：就是本人

台北電影獎／阮經天獲影帝 引用已故母親1句話賺熱淚

台北電影獎／陳意涵相隔14年再獲獎 自嘲當年只談戀愛

相關新聞

分科測驗今登場 高溫炎熱、午後雷陣雨 小心中暑帶雨具

未來1周天氣高溫炎熱，中央氣象署說，高溫普遍可以來到32至36度，午後則易有局部短暫雷陣雨，極端高溫及午後熱對流好發區域...

科普好健康／青光眼手術新趨勢 前房隅角切開術

青光眼是眼壓高於眼睛容忍度的疾病，也是全球致盲的第二主因，目前全球約九千萬人有青光眼，其中三分之二在亞洲。青光眼在亞洲致...

非聽不可／治療時期~放療期的飲食原則

主講：台大醫院營養師馮馨醇

非聽不可／打敗高血壓，「得」身心「舒」發

主講：國泰醫院營養組

非聽不可／腎臟病的預防與保健 吃得巧、保健康~護腎飲食聰明吃

腎臟病的預防與保健

健康你我他／初老轉換跑道 要當翩翩蝴蝶

踏入社會工作40餘年，歷經普考、國營機構民營化、結婚生子、居服員考照、百歲老母仙逝，轉眼我也初老了。檢測出「我是蝴蝶，像...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。