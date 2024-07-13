健康你我他／初老轉換跑道 要當翩翩蝴蝶

踏入社會工作40餘年，歷經普考、國營機構民營化、結婚生子、居服員考照、百歲老母仙逝，轉眼我也初老了。檢測出「我是蝴蝶，像會飛的花朵…」，得52分，核心能力中「健康」準備最不足，我心悅誠服，有過之而無不及。

窮家出身的我，見「錢」思齊，高工技校投入職場，當年月俸勝過授業的老師，但我並不自豪，半工半讀專科畢業，想繼續深造卻囿於照顧家母而停滯蹉跎。心想：「花若盛開，蝴蝶自來！人若精彩，天自安排！」

台灣經濟起飛的年代，要求男性要賣命工作，證明自己。換言之，對男性訂了很多賺取物質上的標準，而且內在化很深，造成金錢滿足了，工作壓力卻如影隨形侵蝕健康。

時光荏苒，家母也漸漸體衰力薄、耄耋老矣，白天請看護照顧，夜晚我隨侍在側，因此我趁輪休或請假去學居家照護病人的技能，恪盡孝道。

人生何處不道場？我的家庭、工作就是我的道場，如今家母雖已出遠門，但我的翅膀猶有可為，稍嫌脆弱，要在健康方面多加把勁，但只要規律運動、均衡飲食、定期健檢，相信更換職場的我仍老當益壯。

行有餘力，我要多接些案例，試想高齡化社會有多少需要看護的長者？轉換跑道的我，不僅助人，也是利己（成就感多、孤獨感少），矢志娑婆紅塵裡的翩翩蝴蝶。