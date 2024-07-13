愛肝達人站／查房，怎麼兩個女生看到我一直叫爸爸？

有一天查房，走進某病房內，兩個漂亮女孩一直叫「爸爸！爸爸！」

我嚇了一跳，怎麼有那麼漂亮的女生叫我爸爸？難道我也#MeToo而不自覺嗎？

仔細看床上，原來躺著肝昏迷的病人，意識不清，我前來探視，女兒急於把老爸叫醒！

人會昏迷不醒有很多原因，例如突然心臟病發作，發生心肌梗塞、腦部缺血或心律不整，心臟內的血塊跑到腦部血管將腦血管塞住了，或血壓太高，腦出血了；或者糖尿病血糖太高昏迷，或血糖太低也會昏迷；或者肝不好，人體代謝的廢物無法解毒，血液中的氨升高引起肝昏迷。

肝引起的昏迷，有些原因是有些人B型肝炎急性發作，就是本來有B肝，由於服用了刺激免疫系統的藥物，例如類固醇，或其他來路不明的中草藥引發藥物性肝中毒，肝臟機能不足，無法維持正常生理機能，就可能引發肝昏迷。

其次，有了B、C肝，肝臟長期發炎引起肝硬化，肝硬化到了末期，肝臟萎縮、肝機能衰退或加上引起食道靜脈瘤破裂出血，也會引發肝昏迷。此外，長期酗酒過度也會引起酒精性肝硬化，到了末期也會肝昏迷。

評估是否有肝不好引起的昏迷，最好的指標就是抽血驗氨（NH3），NH3高大概是肝不好引起的肝昏迷。原來這兩個女兒看我去查房，急忙叫著昏睡的老爸看能不能醒過來！並不是叫我爸爸！害我受寵若驚。

酒會傷肝，路人皆知，但喝酒的過癮就連正人君子也很難抵擋。相傳古代詩人李白就是喝酒在江中飲酒作樂，看到水裡的月亮很漂亮，想用手去抓起來，不慎跌落江內，溺水而死亡。

隨著B、C肝藥物的開發，國人對肝病知識的進步，因B、C肝引起的肝硬化、肝癌造成肝昏迷的病人有慢慢減低，但酒精性肝病引發硬化末期，肝機能失調，或吐血引發肝昏迷的病人有愈來愈多的趨勢。

可怕的是，長期酗酒引起的肝硬化在超音波上很難診斷，常常看起來只有脂肪肝而已，而病人也沒有什麼症狀，通常是腳水腫了，肚子大了起來，或黃疸了或吐血了，求醫就診，才發現已經肝硬化末期了，此時只能靠換肝才能回復彩色的人生。因此保肝要成功，戒酒也是很重要的。

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