科普好健康／青光眼手術新趨勢 前房隅角切開術

青光眼是眼壓高於眼睛容忍度的疾病，也是全球致盲的第二主因，目前全球約九千萬人有青光眼，其中三分之二在亞洲。青光眼在亞洲致盲比率高達25%，防治青光眼在亞洲，不論預防或有效治療，都是重要課題。

亞洲青光眼大會於五月下旬在菲律賓馬尼拉舉行，對青光眼診斷與治療有廣泛討論，其中對於手術新趨勢，即「前房隅角切開術」，引起亞洲學者重視，熱烈提出各國經驗。

成年患者 過去被認為不適用

前房隅角切開術最早於1930年代，由匈牙利裔的美國醫師巴肯（Barkan）證實，對先天性青光眼兒童可有效降低眼壓，其原理是在前房隅角，即角膜與虹膜夾角，以特殊器械予以畫開，達到降眼壓效果。

由於降壓效果顯著，雖然歷經近百年，目前此一手術方式仍是現代醫師治療先天性青光眼的首選。但用於成年人，過去效果不佳，很長一段時間被學者認為，此手術方式不適用於成年人。

不過，由於眼科降眼壓顯微植入器不斷演進，本次大會許多學者提出不同觀察與見解，認為對於非末期的青光眼成年患者，前房隅角切開術仍有不錯的降眼壓效果。

前房隅角切開術 資料來源／呂大文

有效降眼壓 術後發炎率降低

來自印度的醫師艾思蘭（Eslami）以一個前瞻性研究經驗提出證明，他們發現在輕、中度隅角開放型青光眼患者，若同時患有明顯影響視力的白內障，施作前房隅角切開術合併白內障摘除手術，不僅可在六個月內有效的將眼壓降低32.1%，術後使用青光眼藥物機會也減少50%。

廣州中山大學醫師張秀蘭根據她過往三年經驗指出，在隅角閉鎖型青光眼盛行率高的亞洲，使用前房隅角切開術治療具手術獨特性，除了能降低眼壓，手術過程中不須切開結膜，也不產生濾過泡，術後長期產生眼內發炎機會降低。

三軍總醫院眼科主任呂大文。本報資料照片

手術恢復快 有助避免併發症

依目前證據顯示，前房隅角切開術可治療隅角開放型及隅角閉鎖型青光眼，根據近十年使用顯微植入器累積的經驗，日受重視。由於許多顯微植入器標的也在前房隅角，降壓效果不錯，許多學者認為青光眼患者進行顯微植入器手術，再加上前房隅角切開術，也有不錯的降壓效果，愈來愈多學者選擇使用此手術方式。

不過，任何手術要被推廣都會被詳細檢視，會議中獲得部分共識是，由於微創手術進步，當輕度至中度青光眼患者有影響視覺的白內障且考慮手術時，同時做前房隅角切開術可能是可行的第一步，因為結膜保持完好，倘若將來需要，仍然可以對這些患者進行傳統青光眼手術。

另外，前房隅角切開術有助於避免併發症，如濾過泡產生的過度過濾、滲漏及感染等，整體手術時間相對較短、術後恢復較快，也是愈來愈多眼科醫師推廣的原因之一。