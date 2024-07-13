橘世代／【照顧男不難】當照顧失序 先思考優先順序

四十多歲的蘇先生和太太、孩子擁有一個和樂的家。他的原生家庭只有他一個兒子，好幾年前母親失智，由父親照顧，蘇先生周末回爸媽家，分擔父親照顧壓力。去年，父親生病離世，基於孝道，蘇先生將母親接來同住。同時，他正值工作轉換的職涯空窗期，想著先安頓好母親再找下一份工作。

但失智母親比他想像的更難照顧，母親不願意去日照，生活失序混亂，頻繁出現搥牆、吼叫、罵人等行為，嚇到就讀小學中年級的孩子，孩子因此失語憂鬱。蘇先生在必須孝順母親的責任感，與擔心孩子身心狀況的夾縫中，太太又怨他把妻兒擺在生命中不重要位置，夫妻每天都有激烈衝突。

蘇先生是家庭照顧者關懷總會服務的個案，家總秘書長陳景寧說，社工先是陪伴蘇先生思考：「媽媽、太太，還有孩子，這三個人，你的優先順序是什麼？」蘇先生一開始說是孩子，談到後來卻發現，其實是太太，他想把太太留下來當戰友，共度這次難關，而非在對抗的位置。

陳景寧補充，這對夫妻對彼此仍有愛，只是照顧事件太突然，雙方都措手不及，才會言語交鋒刺傷對方。但她提醒，排序因人、因家庭而異，例如一個跟太太的關係原本就很差的人，決定就會不同。重點是，能夠有人陪他思考生命優先順序，講出心裡的苦，才有辦法轉動夠多可能。

陳景寧提醒，當照顧與婚姻、工作對撞時，照顧者必須先看見，現在遭遇的、不是「我個人」的問題，所有人都在受苦，但不是沒有解決的辦法。這時候，釐清自己最在意的價值、練習家庭內對話、培養家庭在面對照顧議題時的韌性，這些不是即拿現用的資源，卻是整體社會面對需要長照議題時，必須鍛鍊的軟性技能。