橘世代／【照顧男不難】當照顧者 先照顧好自己

【實戰篇】 台灣的長照家庭中，逾四成五由男性擔任照顧者。照顧者的角色往往和生命中許多議題對撞，生涯的、親密關係的、婚姻的等等，而男性囿於傳統社會框架，往往挑戰更大。 過來人這樣說 照顧者彭大維觀察，願意走出來和大家交流、參加活動與課程的，多數是女性照顧者，他認為，對照顧者而言，家是有壓力的環境，長時間窩在這個環境並不健康，他建議照顧者要走出來，身體、心理都是，敞開心，願意跟別人分享，尋求資源協助。 他說，八年前的自己一定無法預料會經歷這些過程，但所有事情遇到了就想辦法面對，生命的體驗不斷來臨，只有持續學習才能豐富生命的經驗。

五十八歲的彭大維，去年從照顧者角色畢業，回想擔任照顧者這個角色，他說：「我是有規畫的。」

八年前，彭大維在殯葬服務業擔任禮儀師，工作需全天待命，他連回家和父母吃飯的時間都沒有，那時父親確診巴金森氏症多年，身體退化到需要助行器才能行動。彭大維在禮儀師的工作看盡人生百態，思考自己人生下半場要有所轉換的同時，也希望能夠在父親的有生之年盡到兒子的責任。

在台照顧父母 視訊在美妻女

盤點好所有資源後，彭大維在二○一七年辭去工作，為了具備照顧知能，他去上課取得照服員資格。與此同時，太太帶著兩個國小的女兒赴美求學，母親跟彭大維說：「你也一起去吧！」但身為長子又是獨子，他深受傳統孝道觀念影響，認為「父母在，不遠遊」，覺得家裡總要有個人留下來面對生病的父親和年邁的母親。彭大維跟妻女說，他留守台灣照顧父母，但會找好幫手，仍然可以美國、台灣兩地居，兼顧兩個家庭。

真正成為照顧者後，卻出現了很多意料之外。首先，父親對兒子的照顧不領情，當熟悉照顧技巧的他要協助父親如廁、沐浴，父親把他趕出去：「讓你媽來。」再來，父親頻繁進醫院導致的退化，帶給他深刻不安，打斷了「美國、台灣兩地居」的規畫，讓他幾乎不敢出國，深怕一離開，父親就走了，只能透過每日的視訊和妻女維繫關係，因此常被老婆和女兒取笑「對家裡沒貢獻」。

看似運籌帷幄 身心卻出狀況

身為照顧者這幾年，彭大維看似運籌帷幄，各角色都活躍——禮儀師、生命教育講師、照顧者志工、規律運動維持身體健康，理應「身心健康」，但是身心卻出現無法預料的狀況，例如查不出原因的聽力持續下降，醫生安排他做睡眠檢查、心理諮商，心理師聽完他的自述後問：「聽起來你一切都很好，有沒有可能正因為你把自己建設的這麼好，事實上你給自己很大的壓力？」他聽了一愣，最近還在反思這件事。

彭大維認為照顧是全民議題，每個人都將扮演照顧者或被照顧者，他算幸運可以有所準備，但仍有許多意料之外，只能見招拆招。但他強調，照顧者一定要盡力照顧好自己，別讓家裡多一個需要被照顧的人。