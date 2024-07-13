高市揪出柏昇過期肉 重罰840萬元

高雄柏昇冷凍公司涉嫌以過期豬、雞、牛、鴨等肉品混裝新鮮肉出售牟利，高市府昨公布4家下游餐廳，並對柏昇重罰840萬元，市長陳其邁說，衛生局6月主動追查此案報請偵辦，主要問題是疑似過期改標，甚至是沒有標示，市府均掌握相關貨品流向，也要求預防性下架，台灣消費者保護協會擔心過期肉品經過料理、加工後辨識即困難，籲衛生主管機關查獲違規就重罰，不能輕輕放下。

高市衛生局昨表示，此案一掌握線索後即主動移送地檢署，7月9日並配合橋檢調查，現場查獲封存11.4噸過期肉品，其中鵝肉逾期14年。相關肉品流向高市4家餐廳，除1家星級酒店，其餘3家餐廳都屬同一餐旅集團，已全數預防性下架，出貨確切日期及品項、數量，由檢調偵辦中，衛生局審酌情節，將加重裁罰新台幣840萬元。

受害餐廳均表示，柏昇罔顧消費者食品安全，將黑心過期肉混合新鮮肉品改標再販售，餐廳已全數預防性下架，並將配合衛生機關查驗，一起為食安把關。

「難以想像有業者把過期肉賣給餐廳」高雄市陳姓男子表示，消費者花錢到知名飯店、餐廳用餐，就是期待業者把關食安，結果有餐廳用到過期肉品，「心裡覺得怪怪的」，以後不會去這些店。

高雄市長陳其邁說，衛生局今年6月因1起食安案件往上溯源，發現柏昇有食安疑慮，主動報請偵辦，會隨時因應偵辦進度。

但台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚擔心，過期肉品經過料理、加工，根本無從分辨，籲餐廳業者購食材勿貪小便宜，低價入手，或明知過期食材仍進購。過期品一定要杜絕使用，且向衛生單位舉發。衛生主管機關更應加大稽查力度，查獲就重罰。

消保會也提醒民眾，上餐廳用餐若是發現食材變色或有異味，就要提高警覺，留存樣品送衛生局檢驗；萬一食用後身體不適，須取得診斷書、醫療費用當憑證，透過衛生局或消保團體向業者求償。