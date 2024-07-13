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健保砸3.5億元 擴大照護慢病

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
健保署長石崇良表示，共擬會議昨通過「地區醫院全人全社區照護計畫」及計畫內容。本報資料照片
健保署長石崇良表示，共擬會議昨通過「地區醫院全人全社區照護計畫」及計畫內容。本報資料照片

衛福部推動的「大家醫計畫」，其中一項「地區醫院全人全社區照顧計畫」昨通過共擬會，健保署署長石崇良表示，該計畫預計八月上路，全台三百多家地區醫院，可協助卅萬名「病況複雜」的慢性疾病患者，提供生活型態改變等預防性的衛教諮詢，執行此業務的地區醫院可獲健保給付，健保署盼藉此降低慢病惡化或住院機率。

國內的慢性疾病患者以三高族群最多，石崇良表示，過去三高患者多透過「家庭醫師計畫」接受照顧，除了疾病照顧外，也有疫苗接種、成人健檢、癌篩鼓勵等預防保健項目，但部分患者病況複雜等，診所沒有辦法處理時會轉給醫院，但該個案就不屬於家庭醫師計畫的範疇，因此推動地區醫院全人全社區照顧計畫。

石崇良說，該計畫鎖定罹患兩種以上慢性病患者，且固定在地區醫院就診的病人，並以家醫科、兒科、內科為主，目標收案人數約卅萬人，半年期間預計撥款三億五千萬元。

加入計畫的地區醫院將有八大任務，將慢病患者的疾病史、家族史及生活型態建檔；定期癌篩或做預防保健；定期追蹤疾病樣態；定期舉辦衛教；提供廿四小時衛教諮詢專線；建立長照或居家計畫轉診機制；安排個管師追蹤健康；鼓勵下載健康存摺ＡＰＰ等。

社區醫院協會理事長朱益宏表示，家醫計畫十年，進入收案瓶頸，地區醫院承接目前未被收案的慢性病患，可以幫助照顧網絡更強健。

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