看診方式影響給付 專家：不公平

通訊診察七月起正式上路，但是若不是基層診所照顧的患者，如在地區、區域或醫學中心就醫的慢性病患者，想透過通訊診察拿慢箋就得自費。專家認為，衛福部開放通訊診察適用對象，卻出現一國多制的現象，明明都是同一種疾病，但換個方式看診，反而需要自費，對於有繳納健保費的被保險人而言，既不公平也不合理，不過造成此亂象的根本原因是在政府公告擴大適用對象時就有問題。

督保盟發言人滕西華表示，患有慢性疾病的患者，親自到醫院診所看診拿藥可獲得健保給付，醫師到府協助慢性疾病患者，也能獲得健保的照顧，但換了一種模式，找往昔同樣的醫師，但該名醫師在大醫院執業，如果要採取通訊診察就得自費，「這非常不合理」。

滕西華表示，此次出現一國多制的現象，是衛福部醫事司與健保署兩個單位的協調不力，醫事司負責公告適用對象、健保署核定給付範疇，顯然是健保署不認同醫事司公告的適用對象，才在核定給付時，出現基層診所承攬計畫可包裹式給付，非基層診所則採自費。

她認為，通訊診察不應一體適用，看診仍須面對面看診，但對於醫療資源貧瘠的偏鄉而言，通訊診察可以發揮幫助的作用，但如果連醫療資源豐沛的都會區都納入，反而會造成亂象。

醫改會執行長林雅惠表示，鼓勵患者加入共照計畫，是醫改會期待的方向，至於是否將所有通訊診察都納入健保給付，需要後續再討論。