通訊診察自費 挨批看得到吃不到

通訊診察治療辦法擴大五類適用對象，七月一日起正式上路，上路至今約半個月，各大醫療院所皆尚未執行通訊診察，原因新增五類對象尚未納入健保給付，若想要視訊看診必須「自費」。目前健保署僅給付基層診所執行在宅急症、居家醫療及家醫計畫的通訊診察；已有醫療院所抱怨，開放卻沒有健保給付，「等於看得到吃不到」。

七月新增通訊診察擴大適用對象，分別為慢性疾病照護、疾病末期照護、矯正機關收容照護、行動不便照護、災害傳染病或其他重大變故照護等五類，其中慢性病患是擴大適用對象中，人數最多的族群。

長庚醫院行政管理處執行長游進邦表示，得知七月即將開放通訊診察後，院內就開始強化軟硬體設施，盼能爭取到使用通訊診察的患者，原以為正式上路後即納入健保給付，近期才得知擴大的五類民眾，若要使用通訊診察，統統都得自費。

游進邦表示，通訊診察未納入健保給付，民眾接受度勢必變低，以糖尿病患為例，若透過通訊診察取得慢箋，診療費與藥費都需自費，藥費一個月自費價格約為一千元左右，慢箋一次給藥三個月，花費約三千到四千多元。

一位負責醫院通訊診察的醫事人員指出，「滿心期待卻落空」，開放卻沒有健保給付，顯然通訊診察目前獨厚「基層診所」，健保署針對通訊診察，目前核定給付方案，僅居家醫療照顧、家庭醫師收治計畫以及在宅急症三項，但這三項只有基層診所可以申請，其他層級醫院都不在此範疇，通訊診察若採自費「等於看得到吃不到」。

中華民國醫師公會全聯會理事長周慶明表示，通訊診察對民眾雖然便捷，但從醫療端來看，通訊診察可能增加醫療糾紛的機率，醫病接觸、看診的核心仍是「面對面」，視訊僅能看得到患者的臉，無法完整觀察患者身體表現，僅能片段判斷，通訊診察應屬於特例作法，並非常態作為。

中華民國診所協會全國聯合會榮譽理事長陳宏麟表示，雖然衛福部放寬通訊診察辦法，且當初預估有二四七萬人受惠，但僅為法源上鬆綁，與健保給付無直接關聯。

健保署長石崇良表示，目前在宅、居家醫療等有健保給付，其餘若未加入健保相關計畫的醫療院所，要執行通訊診察的業務，患者需採取自費，但未來有機會將逐步納入健保給付。