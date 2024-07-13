消保處抽查自助洗衣店 4成沒公共意外責任險

自助洗衣店普及化，行政院消保處今天表示，因曾發生火災，3月查核24家發現有10家沒有投保公共意外責任險，經濟部已允諾研修定型化契約規範，未來強制要求投保。

行政院消費者保護處發布新聞指出，自助洗衣店普及，且多設在人口密集處，24小時無人在場管理，近年並曾發生火災爆炸事故，因此3月間前往台北市、新北市、高雄市、彰化縣、宜蘭縣及台東縣查核24家，其中「經營管理」部分雖然全數符合規定，卻藏有公共安全機制缺失問題。

消保處簡任消保官梁明圳告訴中央社記者，實際上只有14家（約6成）有投保公共意外責任險，換言之，有10家（約4成）沒有投保；且被查核縣市中僅有台北市有「台北市自助洗衣店安全管理自治條例」，查核項目包含「設置錄影監視設備及緊急連絡人資訊」、「有投保公共意外責任險」。

他說，除了請內政部轉知各地方政府參考台北市上述自治條例，研議訂定相關自治條例促使業者投保公共意外責任險；經濟部也允諾會研修「洗衣定型化契約應記載及不得記載事項」，要求業者都要投保；未來若沒投保，將可以違反消費者保護法規定限期改正，不改正開罰。

另外，他說，違反「洗衣定型化契約應記載及不得記載事項」者多達23家，違規情事包含預收洗衣費超過新台幣1000元須有履約保證，但有11家沒落實規定；衣物若遭機器故障損毀，業者有責任，但有22家擅自訂定免責條款；洗劑商品標示有18家不合規定；上述問題目前都已改正。

再者，消防安全管理有3家不合格，主要缺失為滅火器滅火效能值不足或逾期，也已改正。

至於建築安全管理，他說，有3家不符合規定，主要缺失為未辦理室內裝修許可，剩下2家還在改正中。