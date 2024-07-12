快訊

非邦交國也來唸！軍官學校入伍訓 首見約旦籍新生

巴奈最熟語言是台語 「夜婆」唱出土地情懷

中央社／ 台北12日電
巴奈（左）是新科台語金曲歌后。圖／聯合報系資料照片
巴奈（左）是新科台語金曲歌后。圖／聯合報系資料照片

長年從事社會運動的原住民歌手巴奈，最熟悉的語言竟然是台語，新專輯「夜婆」獲得本屆金曲獎最佳台語專輯獎，她在專輯中唱出台灣土地情懷與女性內心世界。

巴奈近期接受中央社Podcast「文化普拉斯」節目專訪表示，這些歌她琢磨了14年，但其實負責詞曲創作的柯智豪，大概花兩三個月就把這些歌寫好，「我們花了很多時間，將這些歌內化得很深。」

巴奈提起自己跟台語的淵源表示，她的父母親雖然都是原住民，父親是卑南族，母親是阿美族，但她在台南出生，6歲以前都講台語，7歲回到部落讀小學，說的卻又是國語，她反而沒有機會學自己的族語，「我這一代人失語的狀態，說起來有點可笑。」

不過這樣的失語狀態，也是巴奈想出台語專輯的初心，她覺得台語很美、很迷人，她可以直接掌握，而柯智豪筆下的歌詞，寫的就是純樸的農村及沒有污染的年代，讓她回到6歲以前的記憶。

「夜婆」專輯描繪許多動物，其中「夜婆」指的是蝙蝠，巴奈說，柯智豪以「夜婆」來形容一段見不得光的感情，當心愛的人不在身邊，即使和同伴靠在一起，依然覺得沒有伴，感到孤單；輕快俏皮的「鯪鯉」，則以穿山甲的樣貌及習性，形容小氣、裝模作樣的人。

「入漿」一曲則寫稻穀成熟的過程，老一輩的農夫知道，水稻在開花之後有兩個禮拜時間，接近中午時會吸收露珠、水分，這段時間一定要風調雨順，否則會影響收成，此曲也用來形容女性嫁到新家庭，來到人生另一階段。

巴奈表示，她唱的國語歌曲都是自己寫的比較多，唱自己寫的歌，自己的態度就會跑出來，充滿內心世界的事，往往讓她覺得很痛苦，因為她太想要幸福，太想要社會公義、平等。如果想做回自己、成為自己想要的樣子，她就唱台語歌，是什麼就唱什麼，有什麼感覺就唱什麼感覺，「台語歌帶我回到很單純的音樂。」

台語 巴奈 母親

延伸閱讀

反核電延役...巴奈籲立委「好好做人」 詹順貴批童子賢、李遠哲：不在正確道路

金曲獎談天安門惹議 巴奈新書談「巴奈回家」心路歷程

巴奈獲獎談天安門秒「被消失」 陸導演聽嘸歌嘆：這就是魔幻國度的日常

金曲35慶功／感言遭陸抵制！巴奈回應了

相關新聞

大陸XDV.1變異株傳入台灣 公衛專家曝影響面：可能是促成群體免疫契機

新冠疫情夏季持續流行，除JN.1變種病毒外，公衛專家擔憂造成中重症人數增加的LB.1變異株、大陸新型變異株XDV.1也開...

心導管醫材不堪健保降價退出台灣 電燒手術時間恐延長

心導管電燒手術醫材「可鎖管鞘」因經銷商禁不起連年虧損，決定退出台灣市場。專家表示，市面上可鎖管鞘只有一種，可在電燒手術時...

鎖定30萬慢性病患者 健保賦予地區醫院8大任務顧三高

慢性病為國人健康威脅重大殺手，健保署今召開醫療服務共擬會議，賦予地區醫院新任務，半年斥資3.5億元，執行生活型態評估、疾...

分科測驗今登場 高溫炎熱、午後雷陣雨 小心中暑帶雨具

未來1周天氣高溫炎熱，中央氣象署說，高溫普遍可以來到32至36度，午後則易有局部短暫雷陣雨，極端高溫及午後熱對流好發區域...

周末天氣繼續熱！2地午後留意雨彈突襲 下周熱帶性低氣壓生成位置曝光

中央氣象署今天表示，明天午後西半部及宜花山區仍有局部短暫雷陣雨，尤其大台北地區及中南部各地山區要留意局部大雨。未來一周各...

交通部公布上周交通事故死亡人數！台南5人、屏東3人 這縣市有行人死亡

為加強改善我國道路安全，交通部今起將每周五公布24小時交通事故死亡及通報資料，上周6月29日到7月5日共27人死亡，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。