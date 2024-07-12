巴奈最熟語言是台語 「夜婆」唱出土地情懷

長年從事社會運動的原住民歌手巴奈，最熟悉的語言竟然是台語，新專輯「夜婆」獲得本屆金曲獎最佳台語專輯獎，她在專輯中唱出台灣土地情懷與女性內心世界。

巴奈近期接受中央社Podcast「文化普拉斯」節目專訪表示，這些歌她琢磨了14年，但其實負責詞曲創作的柯智豪，大概花兩三個月就把這些歌寫好，「我們花了很多時間，將這些歌內化得很深。」

巴奈提起自己跟台語的淵源表示，她的父母親雖然都是原住民，父親是卑南族，母親是阿美族，但她在台南出生，6歲以前都講台語，7歲回到部落讀小學，說的卻又是國語，她反而沒有機會學自己的族語，「我這一代人失語的狀態，說起來有點可笑。」

不過這樣的失語狀態，也是巴奈想出台語專輯的初心，她覺得台語很美、很迷人，她可以直接掌握，而柯智豪筆下的歌詞，寫的就是純樸的農村及沒有污染的年代，讓她回到6歲以前的記憶。

「夜婆」專輯描繪許多動物，其中「夜婆」指的是蝙蝠，巴奈說，柯智豪以「夜婆」來形容一段見不得光的感情，當心愛的人不在身邊，即使和同伴靠在一起，依然覺得沒有伴，感到孤單；輕快俏皮的「鯪鯉」，則以穿山甲的樣貌及習性，形容小氣、裝模作樣的人。

「入漿」一曲則寫稻穀成熟的過程，老一輩的農夫知道，水稻在開花之後有兩個禮拜時間，接近中午時會吸收露珠、水分，這段時間一定要風調雨順，否則會影響收成，此曲也用來形容女性嫁到新家庭，來到人生另一階段。

巴奈表示，她唱的國語歌曲都是自己寫的比較多，唱自己寫的歌，自己的態度就會跑出來，充滿內心世界的事，往往讓她覺得很痛苦，因為她太想要幸福，太想要社會公義、平等。如果想做回自己、成為自己想要的樣子，她就唱台語歌，是什麼就唱什麼，有什麼感覺就唱什麼感覺，「台語歌帶我回到很單純的音樂。」