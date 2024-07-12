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大陸XDV.1變異株傳入台灣 公衛專家曝影響面：可能是促成群體免疫契機

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所陳秀熙表示，大陸尚未傳出XDV.1中重症案例暴增的情況，推估其傳播力與中重症影響較少，或許是促成群體免疫的契機。本報資料照片
台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所陳秀熙表示，大陸尚未傳出XDV.1中重症案例暴增的情況，推估其傳播力與中重症影響較少，或許是促成群體免疫的契機。本報資料照片

新冠疫情夏季持續流行，除JN.1變種病毒外，公衛專家擔憂造成中重症人數增加的LB.1變異株、大陸新型變異株XDV.1也開始傳入台灣。台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所陳秀熙表示，大陸尚未傳出XDV.1中重症案例暴增的情況，推估其傳播力中重症影響較少，或許是促成群體免疫的契機。

陳秀熙說，統計顯示，過去2周內JN.1 變種病毒在台灣分布達60%，LB.1為14%，由大陸傳入的XDV.1變種病毒占比達8%，必需持續監測；台灣已監測到本土LB.1變種病毒個案，其傳播力是JN.1的1.4倍，免疫逃脫力是JN.1的3倍， 因此新疫苗開發尤為重要。

「過去中國大陸多次出現亞變種病毒，但並未造成大規模流行。」陳秀熙表示，此類亞變種病毒有些會在環境中與人類共存，有些則會因環境不適合而逐漸消失，未必會造成大流行，中國大陸對於防疫資訊相對有限，但目前看來沒有大流行跡象，也不會引起較高的傳播力、免疫逃脫。

陳秀熙指出，目前JN.1、KP.2已有新型疫苗進入研究階段，但對於目前逐漸上升的LB.1變異株保護力未知，要防護XDV.1也言之過早，不過，病毒株的突變絕對比疫苗研發來得快，施打疫苗意義在於預防重症，目前XBB疫苗仍可預防重症，但效期只有6個月左右，脆弱族群必須接種追加劑。

「輕症、無症狀感染，形成自然群體免疫，可減少脆弱族群變為重症。」陳秀熙表示，XDV.1變異株若不易形成重症，對群體免疫或許是種助力，但仍需進一步觀察；相較之下KP.2、LB.1等變異株，感染者重症比率高，需要嚴陣以對。

疫苗 變異株 變種病毒 陳秀熙

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