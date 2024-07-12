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心導管醫材不堪健保降價退出台灣 電燒手術時間恐延長

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
心導管電燒手術醫材「可鎖管鞘」因經銷商禁不起連年虧損，決定退出台灣市場。本報資料照片
心導管電燒手術醫材「可鎖管鞘」因經銷商禁不起連年虧損，決定退出台灣市場。本報資料照片

心導管電燒手術醫材「可鎖管鞘」因經銷商禁不起連年虧損，決定退出台灣市場。專家表示，市面上可鎖管鞘只有一種，可在電燒手術時，固定導管位置，該醫材退出台灣後，恐會讓執行電燒手術的醫師面臨手術困難度提高，病人手術時間恐必須延長。

新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任在臉書表示，昨天醫材廠商行文新光醫院，表明心導管檢查常用器械（可鎖管鞘，Lock Sheath）因為經不起連年虧損，決定放棄台灣市場，全台現存量用完就不再供貨，雖有類似器械替代，但取而代之的是成本較低、可負擔健保壓價的廠商，品質是否與國外原廠相同「就不一定了。」

新光醫院副院長洪子仁表示，可鎖管鞘主要用於心臟電燒手術患者身上，在導管進入心臟時，固定其位置，該醫材退出市場，對病人在安全性、療效方面不會造成影響，但只剩非閉鎖式管鞘可用，會讓手術過程不變，延長手術時間。

據了解，該可鎖式管鞘健保給付點數僅516點，醫材是浮動點值，一班醫院若點值為0.8，只能拿到給付416元，醫院合約價多落在8折左右，浮動點值下降，醫院就必須自行補貼虧損，廠商也因國外原物料不斷上漲，在健保給付價過低的情況下，不堪負荷退出台灣。

陳冠任表示，許多醫護同仁說健保制度的本質就是共產主義、齊頭式平等，某種程度上是有其道理的，從十年前抗過敏神藥「Clarinase（俗稱曼陀珠）」與六年前抗壓神藥原廠Adalat離開台灣後，愈來愈多藥品與醫材因不堪負荷退出台灣市場，只有成本相對低廉的產品存活下來，未來這樣的情況只可能越來越多，「民眾不想提高醫療支出，政府不想增加民怨。」

健保 手術 醫材

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