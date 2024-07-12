女比男戒毒更難 中市2024毒品防制論壇擴大關懷女性藥癮者

「男性藥癮者出監時，接他們的是媽媽、姐姐或配偶，但女性藥癮者出監時，接她們的卻是車手。」2024毒品防制論壇邀請利伯他茲教育基金會副執行長陳鳴敏，以藥癮過來人分享親身故事，道出女性藥癮者的困境，「年輕的女性藥癮者為了免費毒品而攀附男性藥頭，甚至多次懷孕生子只為了留住男人，回歸社會之路艱難。」

由台中市政府衛生局舉辦的2024毒品防制論壇於7月12日登場，台中市衛生局長曾梓展、衛福部心健司長陳亮妤、臺灣臺中地方檢察署檢察長張介欽等人出席，並邀請全國毒防中心、矯正機關、社政、警政及民間單位等從事毒品防制業務相關人員共同與會。

女性藥癮者的輔導計畫為本次論壇一大重點，曾梓展致詞時提到，為健全女性藥癮者自我照護知能，台中市提出「藥妳好孕，衛妳守護」女性輔導計畫，更擴大收案對象至男性藥癮者的配偶或伴侶未婚懷孕者，並首創服務至幼兒就讀幼兒園或年滿6歲，補強3至6歲未就學的空窗期。

陳亮妤表示，新世代反毒策略行動綱領3.0即將上路，未來四年將挹注150億元，下一步反毒政策將更精緻化，婦女及兒少是關注重點，根據國家衛生研究院數據，藥癮者子女的非自然死亡率高出三至六倍，其中女性藥癮者對下一代的影響遠高於男性，將針對女性藥癮者及男性藥癮者的配偶、以及毒品施用者子女，提供協助。

台中市首創女性藥癮者輔導計畫

過去毒品防制以男性為主要討論對象，但據2023年聯合國的世界毒品報告，女性藥癮者雖然占比較低，但成癮速度更快、劑量更高。

台中市政府衛生局心理健康科科長黃敏慧表示，台中市的女性藥癮者從109年占比14%，到112年微幅上升至16%，但其中21到40歲育齡女性約占六成，目前約三百多人，人數來看或許感受不到嚴重性，但台灣在高齡少子化趨勢下，已經持續四十二個月出生人口低於死亡人口，每一個孩子都非常重要，尤其女性藥癮者的自我照護能力不足，其子女在先天上處於弱勢，更需要輔導協助。

女性藥癮者輔導計畫四大策略

「藥妳好孕，衛妳守護」女性輔導計畫，以社會復歸、經濟資源、親職角色、支持系統等四項策略因應。

首先是社會復歸，安排出監銜接輔導，幫助女性藥癮者重返家庭，以家庭為單位，協助多元議題個案，像是藥癮合併自殺、家暴、性侵、精神方面及HIV等，達到一項以上合併問題的個案加強關懷輔導。

經濟資源方面，許多女性藥癮者無一技之長或原本工作環境複雜，導致成為經濟弱勢，難以獨立生活，因此提供婦女就業服務，協助她們重返職場。

親職角色方面，女性藥癮者缺乏孕產期照護知能，將提供心理支持與就醫等協助，提升她們的親職角色；對於正處在懷孕階段或產後六個月內的對象，將轉介保健科提供相關協助，降低孕產期間風險及新生兒死亡率。以0到3歲幼兒為中心建立健康照護制度，並將追蹤至幼兒進入幼兒園就讀或是年滿6歲為止。

支持系統則提供心理健康、改善家庭關係等協助，案家若有特殊需求，例如經評估無法提供新生兒完善照顧，將轉介至社會局；另家中無經濟收入或經濟狀況不佳，台中市衛生局將轉介社會局提供經濟協助，或請勞工局協助就業媒合。

截至目前為止，台中市政府衛生局已協助81戶藥癮家庭及幼兒，未來更將擴大服務，營造支持環境，強化女性自我照護，有效輔導協助女性藥癮者及其子女。

過來人的戒毒復原之路

在女性藥癮者相關研究，國家衛生研究院副研究員級主治醫師鄭婉汝分享「女性藥癮者（含孕產婦）復原歷程及社會復歸之路」，女性物質成癮盛行率雖然較低，可是一旦使用就較容易成癮，健康後果較嚴重，也較不容易戒除。

為讓社會大眾了解女性藥癮者困境，論壇邀請利伯他茲教育基金會副執行長陳鳴敏，以藥癮過來人的身分，分享吸毒十八年的心路歷程。

陳鳴敏說，值得注意的是，女性藥癮者的心智年齡停留在開始吸毒的那一年，在成癮及復原歷程上都處於弱勢，尤其年紀愈小，受到藥癮圈壓榨愈嚴重，例如十六、十七歲剛接觸毒品，但藥頭都是男性，為了獲得免費藥物，在心態上就想要去攀附男性，甚至不斷為不同男性懷孕生子，想用孩子綁住男人。

陳鳴敏說，當女性想回歸社會，首先面對的就是獨立問題，不但要幫助她們經濟獨立，更要幫她們學會跟自己相處。

宜蘭縣渡安居女性關懷協會理事長李貞遉表示，女性藥癮者需要培養獨立的經濟、思考能力以及與自己相處的能力，她們比男性需要更多時間陪伴，要幫她們把從小到大遺失的時光找回來，甚至生活起居習慣都要重新建立。協會為幫助女性藥癮者特別規畫各類專題講座與活動，包含音樂療癒等多元照顧。

「2024年毒品防制論壇」藉由跨領域專家學者與實務工作者經驗分享與創新交流，激盪出創新思維，提升跨網絡、跨專業學習，以增進毒品危害防制中心整體服務品質，打造更堅固的社會安全網。

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