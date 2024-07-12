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罹罕病無法久站 原民生林佳駿以音樂克服病痛

中央社／ 台北12日電
「2024總統教育獎」有7名原住民族學生獲殊榮，其中排灣族的林佳駿（左3）國小四年級時被診斷罹患「蘭格罕細胞組織球增生症」，仍以音樂天分克服無法久站的病痛，原民會主委曾智勇（中）12日頒獎表揚。（原民會提供）中央社
「2024總統教育獎」有7名原住民族學生獲殊榮，其中排灣族的林佳駿（左3）國小四年級時被診斷罹患「蘭格罕細胞組織球增生症」，仍以音樂天分克服無法久站的病痛，原民會主委曾智勇（中）12日頒獎表揚。（原民會提供）中央社

原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur今天頒獎表揚7名「2024總統教育獎原住民族獲獎學生，肯定每名學生奮發向上，例如林佳駿以其音樂天分克服無法久站的病痛，活出精彩。

曾智勇指出，2024年總統教育獎全國共推薦410人，為近5年來推薦數最多的一次，經歷初選、複選，最終計有56名學生獲得殊榮，其中有7名為原住民族學生，他們有著各自艱困的成長環境，但都持之以恆努力著，要在擅長的領域發光發熱。

曾智勇並說，其中排灣族的林佳駿，國小四年級時被診斷罹患「蘭格罕細胞組織球增生症」，仍努力克服病痛，用自己最愛的音樂走過這段不容易的路途，並積極參與各大音樂比賽，成績亮眼，學業成績也名列前茅，且懷有夢想，想成為音樂家，將美好琴聲散播到全世界，令人動容欽佩。

泰雅族曾羽瑄由母親獨自扶養長大，在辛苦環境下成長，仍展現優異的學業成績及音樂、舞蹈才華，且族語能力紮實，曾獲學校自治市市長，積極向上。

同為泰雅族的施宏強，自幼便在工地打工補貼家用，師長對他說「相信教育可以翻轉貧困，只有爭取學習機會才是捷徑」的一席話，讓高二曾想休學的他繼而更加努力，並考取國立高雄大學，除了推廣防治毒品公益活動，也參與「原走高菲-南島文化國際交流」，拓展國際視野，未來將投身公職或技師。

布農族的林淳翊也在清寒家庭下成長，參加學校射箭隊表現傑出，擔任隊長，獲獎不斷，並摘下112年全國青年盃射箭賽小女個人對抗賽第1名、112年全國原住民運動會傳統射箭少年女子組第1名等殊榮。

也是布農族的全迪，不僅來自單親家庭，母親下半身癱瘓，生活全賴補助維持，因而由社會局安置寄養家庭，全迪不僅努力讀書，也展現棒球天賦，透過競賽獲獎取得獎金減輕家中負擔，有著超齡的成熟與堅韌的生命力。

另一名布農族獲獎者顏詠羚，由單親爸爸一肩扛起家計，經濟雖不理想，仍兼顧學業與音樂天賦，在國樂團中專精二胡，用才華獲獎，將獎助學金用於減輕父親經濟負擔上，想要成為音樂家，正在準備國立台南藝術大學中國音樂系的獨立招生考試，期許自己未來用音樂給予其他在逆境中成長的孩子們力量。

太魯閣族的梁明秀，在父母離異、低收入家庭中成長，仍積極學習族語，在族語的縣賽、全國賽中獲特優肯定，且曾奪下全縣第1名、全國賽優等獎。

原住民 曾智勇 總統教育獎

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