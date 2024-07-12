鎖定30萬慢性病患者 健保賦予地區醫院8大任務顧三高

慢性病為國人健康威脅重大殺手，健保署今召開醫療服務共擬會議，賦予地區醫院新任務，半年斥資3.5億元，執行生活型態評估、疾病追蹤等8大項任務。健保署長石崇良指出，全台約300家地區醫院都可以參與計畫，希望鎖定30萬病況較複雜的慢性病患者，鼓勵固定就醫回診，降低住院機會，預計8月上路。

配合石崇良說，過去三高慢性病患者透過「家庭醫師計畫」在診所回診，除了疾病照顧外，也有疫苗接種、成人健檢、癌篩鼓勵等預防保健項目。但部分民眾病況複雜等，診所沒有辦法處理時會轉給醫院，但是醫院就診民眾就沒有辦法享受到預防保健等全人照顧，因此推出「健保地區醫院全人全社區照護計畫」，也響應賴清德總統政見中的三高防治「888計畫」。

地區醫院全人全社區照護計畫鎖定有2個以上慢性病，固定在地區醫院就診的病人，目標受惠人數有30萬人。石崇良說，該計畫預計8月上路，全台300多家地區醫院都適用，鎖定內科、家醫科及兒科，半年期間預計撥款3.5億元，會視實際收案狀況撥款。

石崇良指出，地區醫院可獲得初期建置費15萬點，以及任務達標獎勵金15萬點；針對個案第一年收案給付500點，第二年後每年給付250點，個案照顧獎勵費550點，每案基本費用有1050點。若是照顧成效良好，減少就醫費用，健保也會支付一半的費用差值，希望拿到民眾固定在基層就醫，降低住院機會的效果。

石崇良表示，地區醫院共有7項任務，第一，把慢性病病人納入照護網並進行建檔，內容包含疾病史、家族史及「生活型態評估」，如飲食、運動、物質使用（飲酒、抽菸）；第二為預防保健、癌症篩檢；第三為定期檢查追蹤疾病樣態，如糖尿病患者定期檢驗糖化血色素HbA1c。

第四，定期替會員辦理衛教說明，提升健康促進、照護能力。第五為提供24小時諮詢專線，讓會員即時得到就醫諮詢協助。第六，建立包含長照、居家計畫的轉診機制。第七，安排個案管理，健康追蹤，安排營養師、運動指導等。第八為鼓勵民眾下載健保署健康存摺APP。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康