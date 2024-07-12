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「我的初戀是頭鹿」 帶你重返青春校園

中央社／ 台北12日電
2024台北兒童藝術節推出青少年劇場，其中音樂劇「我的初戀是頭鹿」描述了宮廟男孩與學霸女孩衝撞體制的戀愛故事，12日起在台北表演藝術中心上演。（台北表演藝術中心提供、蔡耀徵攝影）中央社
2024台北兒童藝術節推出青少年劇場，其中音樂劇「我的初戀是頭鹿」描述了宮廟男孩與學霸女孩衝撞體制的戀愛故事，12日起在台北表演藝術中心上演。（台北表演藝術中心提供、蔡耀徵攝影）中央社

2024台北兒童藝術節熱鬧進行，描述宮廟男孩與學霸女孩衝撞體制戀愛故事的音樂劇「我的初戀是頭鹿」，青春洋溢、笑淚交織，這周末將帶領觀眾重溫校園時光，感受初戀悸動。

台北表演藝術中心今天發布新聞稿分享，「我的初戀是頭鹿」是校園愛情故事，也在談論自我認識。導演吳璟賢表示，戀愛是認識一個人的開始，對方的一切都充滿好奇，也想了解對方的想法，接著會開始質疑世界運作的方式。

吳璟賢坦言，他在青少年時期也曾對體制產生許多疑問，例如為什麼不能留長髮、為什麼只能穿特定服裝去學校。他認為透過與他人交流、認識不同想法，才能更深入了解社會，以及這些體制背後的建立原因。

故事從校園裡出現多起破壞事件，現場都有一個用麥克筆畫下的「鹿頭」塗鴉開始，成天在學校鬧事的壞學生阿朱馬上成為被懷疑的對象。後來阿朱才意外得知，資優生婕琳與正耀是神祕組織「鹿」的主謀，「鹿」是一個反抗學校的組織。

當阿朱和婕琳在行動中互相靠近並墜入愛河時，阿朱卻在一次行動中形跡敗露，3人間出現分歧。全劇圍繞著青春期反抗體制結合戀愛情節，充滿著校園氣息。

生長在澳門的吳璟賢，為了創作「我的初戀是頭鹿」，深入研究台灣高中制度，了解午休、模擬考、體育班等校園文化。在校園巡迴宣傳時，他更親身體驗了校園生活，觀察學生們在教官訓話時的反應，感受在校園學習的氛圍。

今年也讀劇版本升級，加入了新歌曲、全新編曲，並搭配現場樂團演出，為觀眾帶來更具活力的舞台體驗。即日起至14日連3天在台北表演藝術中心藍盒子。

台北表演藝術中心 校園

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