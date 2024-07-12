海保法三讀通過 綠色和平籲：盡速制訂「保護區管理政策方針」

歷經近四年的倡議，「海洋保育法」今經立法院三讀通過，為守護台灣海洋生態跨出關鍵一步。綠色和平聲明，對朝野能擱置政治歧異，攜手保護海洋表示肯定，也期待海委會全面盤點台灣海域生態資源現況，並在母法框架下盡速制定「海洋保護區管理政策方針」，處理現行保護區界定分歧、管理鬆散、標準不一的問題，讓生態、漁業與觀光共榮共好、永續發展。

綠色和平海洋專案主任李于彤表示，國際已於2023年通過全球海洋公約，明定應於2030年前保護30%海洋，保障生物多樣性，緩解氣候危機。台灣海洋生態十分豐富，卻長期疏於監測保護，如今海保法順利三讀，將是反轉海洋資源每況愈下的契機。

但李于彤提醒，海保法立法僅是守護海洋生態的開始，主管機關接下來必須透過科學監測，全面盤點台灣海域生態資源現況，並透過分級管理、資訊公開機制，穩健推動海洋庇護區劃設，並處理現行保護區如同紙上公園的老問題，才是確保海洋生態能否永續的關鍵。

綠色和平表示，綠色和平自2021年推動海保法立法，陸續透過小琉球水下生態調查，六大海洋觀光區生態壓力數據，台灣漁港市場常見魚種調查，揭露台灣海洋現正面臨「漁業資源衰退，生物多樣性下降，觀光資源受損」三大挑戰。如今海保法正式三讀，呼籲海委會應於一年內提出「海洋保護區管理政策方針」，接軌全球「2030年前保護30%海洋」的目標，讓世界看見台灣守護海洋的決心，給生態、漁業與觀光一個共榮共好、永續發展的機會。