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夏季旅展登場 漁業署邀民眾用短行程深度玩漁村

中央社／ 台北12日電
2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展今起連4天在台北世貿一館舉行。記者周湘芸／攝影
2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展今起連4天在台北世貿一館舉行。記者周湘芸／攝影

2024台北國際夏季旅展12至15日在世貿一館登場，漁業署今天表示，今年展覽邀請漁會、漁村社區及漁業青年品牌共同參展，主打「最在地、短行程、有深度」方案，邀民眾到漁村輕旅。

農業部漁業署發布新聞指出，為推廣休閒漁業，今年以「2024來到漁玩，漁樂輕旅Trip台灣！」為主題，邀集漁會、漁村社區及漁業青年品牌在B526展區共同參展，主打「最在地、短行程、有深度」的遊玩方案，呼籲愛出遊的民眾到漁村「玩一夏」、購買優質水產。

漁業署舉例，這次的遊程內容豐富，包括漁村生活市集、趣味摸文蛤、傳統漁法（牽罟及石滬）、一日漁夫體驗、海女潮間帶導覽、魚塭風味餐及魚拓藝術等。

同步推出線上旅展，漁業署說，無法親臨展場的人，可以造訪Fish Taiwan網站，瞭解漁村遊程資訊，輕鬆選購國產優質漁村旅遊產品。

旅展 漁業署 行程

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