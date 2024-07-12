故宮AI數位工作坊 機器人寫出「快雪時晴帖」

有了人工智慧（AI），機器人也能寫書法。故宮今天推出「機械墨跡X聲控行獸：AI導向數位教育工作坊」，讓機器手臂重現如書法家王羲之行筆字跡，還能運用AI製造出生動可愛的神獸。

國立故宮博物院今天在國立政治大學達賢圖書館創客空間舉行AI導向數位教育工作坊，並透過新聞稿表示，本活動為培養孩童的AI素養和科技力，打造融合文物故事、科學探究、手作體驗等跨域教育活動，陪孩子精彩度過暑假。

故宮副院長黃永泰表示，活動課程包含讓AI機器人寫書法。以故宮典藏珍稀的書法王羲之「快雪時晴帖」精摹本為核心，透過中正大學資工系副教授江振國自主研發的獨家演算法，促使機器人書寫出王羲之精煉華美的「行書」。

課程還有「生成式AI聲控神獸」手作體驗，黃永泰說，故宮以院藏知名動物明星狻猊、犧尊為起點，使用生成式AI工具輔助學習，可組裝簡易的電路機構，製作出可聲控自走的可愛古代神獸。

故宮表示，透過數位教育工作坊，帶領孩童學習思考如何創新應用AI科技，也在與科技的互動中領略故宮文物的人文意涵。趁著暑假期間，一同展開博物館跨領域的教育實驗，享受科技與藝術匯流的箇中樂趣。