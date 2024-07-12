顏損者求職就業遭差別待遇 民團籲履歷不貼照

顏損者常在職場面臨差別待遇，即使同事出於友善的「幫忙」也可能釀尷尬。陽光基金會倡議履歷不貼照，「盲聘」避歧視，推出「職場臉部平權行動指引」盼讓所有人都能展長才。

畢業求職季到，社會新鮮人無不摩拳擦掌、期待一展所長；但顏損者卻因外貌，在職場面臨諸多挑戰。陽光基金會「顏損者求職經驗調查」發現，超過半數燒傷與顏損者在求職過程中，曾遇不友善面試經驗，甚至有面試官要求顏損者揭示疤痕或胎記。

談及職場經驗，今年29歲的立言說，有時候別人的「友善」也會令場面變得尷尬。立言自出生時起，在鼻子以下到頸部皮膚就有著大片紅色血管瘤，近14年持續治療，嘴唇也捱過3次刀，雖然社交上沒有造成太大困擾，卻曾在擔任飯店房務人員時，即使自認可以獨自完成工作，卻屢次受到某名同事主動協助。

這樣的狀況引發其他同事不滿，認為她受到特別待遇。沒想到，當眾人詢問為何立言可以得到額外協助，這名同事卻說，「我看她這樣很可憐啊」，讓場面相當尷尬。「我們需要的是同理而不是同情」，立言說，希望大家能抱持做朋友的心，直接詢問是否需要幫忙，表達關心。

陽光基金會執行長舒靜嫻指出，陽光14年來積極推動臉部平權，近年其實已經有越來越多民眾知道「不以貌取人」，其實不論顏損者或一般人都一樣，每個人都有優勢與不如的地方、每個人都值得被尊重；但顏面損傷者在求職時，仍可能因外表在審視履歷的階段就被刷掉。

陽光基金會倡導組主任莊麗真說明，其實多數顏損者都不具有身障身分，最常見的障礙也不是在身體上，而是來自他人的刻板印象或異樣眼光；近年英美國家為了避免種族歧視，開始盛行「履歷不貼照」，盼國內企業跟進這種「盲聘」做法，避免因外貌差別待遇。

助雇主從招聘，到職場互動有所依循，營造更多元共融職場環境，陽光基金會蒐集文獻與傷友經驗，編撰「職場臉部平權行動指引」，陽光官網（https://lihi2.com/26GP5）即可索取，盼讓所有有能力的求職者，都有機會一展長才。