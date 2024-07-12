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明午後2地留意局部大雨 下周熱帶性低氣壓生成位置曝

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天午後西半部及宜花山區仍有局部短暫雷陣雨，尤其大台北地區及中南部各地山區要留意局部大雨。本報資料照片
明天午後西半部及宜花山區仍有局部短暫雷陣雨，尤其大台北地區及中南部各地山區要留意局部大雨。本報資料照片

中央氣象署今天表示，明天午後西半部及宜花山區仍有局部短暫雷陣雨，尤其大台北地區及中南部各地山區要留意局部大雨。未來一周各地持續高溫炎熱，大台北、中南部地區皆上看36、37度以上。另外，下周日至周一南海有機會發展成熱帶性低氣壓，預估會向西往中南半島移動，對台灣沒有影響。

氣象署預報員張竣堯表示，明天太平洋高壓增強，環境偏南風，清晨至上午中南部沿海有零星降雨，午後西半部及宜花山區有局部短暫雷陣雨，尤其大台北地區及中南部各地山區可能有局部大雨。

張竣堯指出，下周日至周五太平洋高壓持續增強，環境轉東南風。周日迎風面台東、恆春半島有局部陣雨或雷雨，各地晴到多雲，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨；周二至周五環境轉不穩定，午後各地山區有局部大雨機率。

溫度方面，張竣堯表示，明後天持續高溫炎熱，未來一周各地普遍為32至36度，明天在大台北盆地、中南部內陸及花東縱谷有36度以上高溫；下周日溫度更高，大台北、中南部地區可能有37度以上；周一至周五受東南風沉降影響，大台北、中南部仍有37度以上。

另外，他指出，下周太平洋勢力北移，南海及菲律賓東方海面大氣環境有利於熱帶系統發展，南海下周日至周一有機會發展成熱帶性低氣壓，向西往中南半島移動，對台灣沒有影響；菲律賓東方海面也有熱帶低壓發展機率，但還要再觀察。

南海 菲律賓 高溫

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