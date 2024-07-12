碳費3子法研商會 環團轟：高汙染產業排放1噸繳20塊比1瓶礦泉水便宜

環境部今舉行碳費三項子法草案研商會議，環團砲火四射，批環境部自創獨步全球的國內碳權扣減1.2倍，部分設計宣稱比照國際作法，但部分又自創，且說不清楚依據，形同「國際自助餐」。而2.5萬噸免徵、高碳洩漏風險係數，假設訂出優惠費率100元，打折後可能導致高汙染產業排放1噸只需付20元，比一瓶礦泉水還便宜，讓碳費徵收淪為「折扣大拍賣」。

環境權保障基金會律師呂冠輝指出，徵收碳費的母法精神包括排放者責任，但在子法設計顯然放棄了排放者責任；環境權保障基金會研究員林彥廷認為，2024年整體排放量都應該徵收，其他法律也有溯及既往的前例。

台灣氣候行動網絡研究員林雨璇批評，2.5萬噸以下免徵，等於是給企業免費排放2.5萬噸的權利，企業若刻意減到2萬4千多噸，就可以免除繳碳費，而高碳洩漏風險一直沒有證據顯現，歐盟也因為過去給免徵額，導致工業減碳進程被拖累，才改用碳邊境調整機制(CBAM)取代，建議台灣對齊歐盟。

林雨璇也說，台灣碳費價格過低，LSE報告指出開徵對台灣產品競爭力沒有威脅，環團試算過，用高碳洩漏風險開徵，會有8000萬的排放量不用繳碳費，現在說的1.5億徵收範圍其實要再砍半，並未符合汙染者付費原則，反而造就汙染者不用付費的現象，且針對石化、鋼鐵、水泥等汙染嚴重產業，繳的碳費比其他產業少，也不符公平原則。

地球公民基金會研究員鄭泰鈞質疑，子法未明定高碳洩露行業及退場時間，難道到2050年都維持同樣標準？建議高碳洩露係數應接軌CBAM退場。環境權保障基金會研究員湯琳翔則說，碳洩漏風險係數值是奇怪的設計，環境部總回答別的國家有，所以我們也要有，但歐盟坦承這是產業保護邏輯下的政治妥協，環境部不該閃躲，應老實講清楚。

湯琳翔指出，假設碳費審議委員訂出的優惠費率是1噸徵收100元，乘以高碳洩漏風險係數0.2，等於業者排1噸碳，只要繳20元的碳費，比一瓶礦泉水還便宜，讓高碳排產業用低成本排碳，完全不合理，也是對價格訊息扭曲最嚴重的地方。林雨璇另質疑，子法中明定國內碳費可抵換1.2倍，作法獨步全球，應嚴格限制抵扣比率上限5％，並摒棄先期專案使用。

有產業代表認為，適用優惠費率的標準過於嚴苛，反而讓企業失去加大減碳的誘因，建議燃料標竿值再放寬。鋼鐵公會希望放寬先期專案碳抵換的限制，讓高碳洩露風險事業也能適用。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴強調，碳費開徵的目的是促進產業減量，不是為了收錢，若企業未減至制定目標，就回歸一般費率。他提到，會中有人提出優惠費率Ａ或Ｂ機制競合問題，比如先申請了B優惠費率，假設減量超出預期，想轉換適用費率更好的Ａ優惠費率，但現在子法沒處理到，還需做進一步評估。

至於環團提出碳洩漏風險係數值應有退場機制，他說還需要再討論，但溯及既往開徵碳費部分，因涉及法律要件嚴格，較有難度。環境部希望三項子法能如期在八月底完成公告。