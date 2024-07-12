2024臺灣音樂節9月登場 滬尾藝文園區輕鬆音聽音樂

新北市淡水滬尾藝文休閒園區攜手灣聲樂團於今年9月21日舉辦「2024臺灣音樂節」，特別推出以「四季淡水」為主題的戶外草坡音樂會，期望透過灣聲樂團悠揚樂聲，將淡水魅力傳遞給聽眾，一同愜意齊聚在千坪草坡上，可以坐著或躺著，也可以隨著音樂起舞，用最輕鬆自在的方式，感受著音樂所帶來的深刻感動。

灣聲樂團音樂總監 李哲藝表示，音樂是一種貼近生活、觸手可及的文化，也是一種能夠深刻影響人們情感和思想的藝術形式。灣聲樂團致力於深化、精緻化地推廣臺灣音樂，縮短舞臺與觀眾距離，而今年更可讓大家在草皮上喝著飲料，跟著音樂旋律擺動，享受夏季微風，都是在音樂廳當中無法體驗到的饗宴。

「2024臺灣音樂節」宣傳記者會，現場由灣聲樂團音樂總監李哲藝老師帶領五位音樂家，以五重奏方式呈現經典臺灣歌曲，受邀到場的長官貴賓透過近距離聆聽欣賞，提前感受臺灣音樂節的動人魅力。為了讓遠道而來的好朋友觀眾也能方便參加音樂節，將捷金鬱金香酒店規劃「臺灣音樂節住房專案」，在享受完音樂節的精彩演出後，可以馬上回到舒適的房間休息。感受臺灣音樂節的動人魅力。