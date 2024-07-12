快訊

林士傑槍殺案！台南警逮疑似嫌犯「張男」 1原因迅速攻堅藏匿點

獨／衛福部人事異動！社家署長簡慧娟退休 副署長張美美暫代

2024臺灣音樂節9月登場 滬尾藝文園區輕鬆音聽音樂

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水滬尾藝文休閒園區攜手灣聲樂團於今年9月21日舉辦「2024臺灣音樂節」，用最輕鬆自在的方式，感受著音樂所帶來的深刻感動。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水滬尾藝文休閒園區攜手灣聲樂團於今年9月21日舉辦「2024臺灣音樂節」，用最輕鬆自在的方式，感受著音樂所帶來的深刻感動。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水滬尾藝文休閒園區攜手灣聲樂團於今年9月21日舉辦「2024臺灣音樂節」，特別推出以「四季淡水」為主題的戶外草坡音樂會，期望透過灣聲樂團悠揚樂聲，將淡水魅力傳遞給聽眾，一同愜意齊聚在千坪草坡上，可以坐著或躺著，也可以隨著音樂起舞，用最輕鬆自在的方式，感受著音樂所帶來的深刻感動。

灣聲樂團音樂總監 李哲藝表示，音樂是一種貼近生活、觸手可及的文化，也是一種能夠深刻影響人們情感和思想的藝術形式。灣聲樂團致力於深化、精緻化地推廣臺灣音樂，縮短舞臺與觀眾距離，而今年更可讓大家在草皮上喝著飲料，跟著音樂旋律擺動，享受夏季微風，都是在音樂廳當中無法體驗到的饗宴。

「2024臺灣音樂節」宣傳記者會，現場由灣聲樂團音樂總監李哲藝老師帶領五位音樂家，以五重奏方式呈現經典臺灣歌曲，受邀到場的長官貴賓透過近距離聆聽欣賞，提前感受臺灣音樂節的動人魅力。為了讓遠道而來的好朋友觀眾也能方便參加音樂節，將捷金鬱金香酒店規劃「臺灣音樂節住房專案」，在享受完音樂節的精彩演出後，可以馬上回到舒適的房間休息。感受臺灣音樂節的動人魅力。

樂團 淡水 音樂會

延伸閱讀

臺南夏日音樂節「將軍吼」7/20-7/21重磅登場

淡水10年區長升官 新北發布5文官異動

台南夏日音樂節將軍吼20日登場 6分鐘煙火首結合燈光秀

平均12歲首度出國比賽 淡水愛樂管樂團維也納摘冠

相關新聞

鎖定30萬慢性病患者 健保賦予地區醫院8大任務顧三高

慢性病為國人健康威脅重大殺手，健保署今召開醫療服務共擬會議，賦予地區醫院新任務，半年斥資3.5億元，執行生活型態評估、疾...

周末天氣繼續熱！2地午後留意雨彈突襲 下周熱帶性低氣壓生成位置曝光

中央氣象署今天表示，明天午後西半部及宜花山區仍有局部短暫雷陣雨，尤其大台北地區及中南部各地山區要留意局部大雨。未來一周各...

交通部公布上周交通事故死亡人數！台南5人、屏東3人 這縣市有行人死亡

為加強改善我國道路安全，交通部今起將每周五公布24小時交通事故死亡及通報資料，上周6月29日到7月5日共27人死亡，其中...

分科測驗今登場 高溫炎熱、午後雷陣雨 小心中暑帶雨具

未來1周天氣高溫炎熱，中央氣象署說，高溫普遍可以來到32至36度，午後則易有局部短暫雷陣雨，極端高溫及午後熱對流好發區域...

停航16年 台東飛台中復航有譜！民眾：樂觀其成

國民黨平地原住民立委黃仁上月要求交通部增加台中飛往台東的國內航班，並降低票價。今天獲交通部回覆同意鬆綁，讓停航16年的台...

天氣熱爆！監獄等地潮濕悶熱 醫師示警：「這些因素」容易染疥瘡

台灣的夏天總是潮濕悶熱，更容易讓皮膚病找上門，尤其監所、軍營、安養機構等地點，容易因悶熱不通風、密集接觸等因素影響，而讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。