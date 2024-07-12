太平洋高壓增強 13日各地留意高溫

中央氣象署指出，明天太平洋高壓增強，午後雨勢明天會較今天明顯，高溫各地普遍來到攝氏32度到36度，14日到19日各地多雲到晴，午後要留意雨勢。

中央氣象署預報員張竣堯今天告訴中央社記者，明天天氣相較今天，太平洋高壓有再增強，風向從西南風轉為偏南風，上午中南部有零星降雨，午後西半部、宜花地區跟其他山區有短暫雷陣雨。

張竣堯說，雨勢方面明天會比今天明顯，尤其大台北地區跟中南部等有局部大雨。

高溫方面，張竣堯表示，各地普遍可以達到攝氏32度到36度，尤其大台北盆地、中南部跟內陸近山區跟花東山區36度以上。

張竣堯表示，14日高壓增強，環境風轉為東南風，迎風面的台東跟恆春半島有局部短暫雷陣雨，午後降雨方面以東半部山區為主，雨勢上會比13日還要大一點，大台北盆地跟中南部有37度高溫。

張竣堯說，19日前各地都是多雲高溫炎熱天氣，大台北盆地有37度以上高溫，雨區一樣是恆春半島跟台東地區有局部短暫陣雨，午後西半部地區跟東半部山區要留意降雨，尤其16日到19日有局部大雨的機會。

另外，張竣堯指出，下週太平洋高壓北移東退，南海及菲律賓東方海面有熱帶雲系發展機會，但還要再觀察。